Bufera al GF Vip 7 su Oriana Marzoli. La concorrente si è resa protagonista di un gesto che ha sconcertato decine e decine di utenti, che hanno protestato sul web. C’è un video che sta girando ormai da diverse ore e che coinvolge direttamente la venezuelana, anche se per essere precisi non si tratta proprio del primo episodio in assoluto. Un altro analogo era capitato solamente pochi giorni fa, ma ora in molti ritengono che si sia superato ogni tipo di limite alla luce anche di alcune parole proferite da altri vipponi.

Certamente potremmo essere di fronte ad una nuova enorme polemica intorno al GF Vip 7 e Oriana Marzoli. Lei ha improvvisato qualcosa di molto particolare e anche privato in un certo senso e in tantissimi non hanno assolutamente accettato questa scelta fatta. Nel corso dell’ultima diretta la gieffina si è scontrata invece con Sonia Bruganelli: “Io innamorata? Questo non l’ho mai detto. Ma le telecamere ci sono ovunque e tutto il giorno, se piango mi riprendono. Sai che c’è con te? Come donna, mamma mia, non so cosa pensare di te. Dovresti metterti nei panni di un’altra donna”.

GF Vip 7, bufera su Oriana Marzoli per alcune immagini hot nella casa

Nel corso del consueto telegiornale del GF Vip 7 condotto dal giornalista Attilio Romita, Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste di un servizio insieme al compagno di avventura Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha spiegato nei minimi dettagli alla ragazza come si debba giocare a biliardo e lei è riuscita subito a comprendere tutto. Ma gli occhi sono stati puntati tutti sull’outfit scelto da lei, decisamente molto esplicito. E il pubblico ha protestato vivacemente per questo suo modo di giocare troppo spinto.

Le intenzioni erano presumibilmente non maliziose, ma visto che l’abito di Oriana era molto hot e il suo lato B è stato visto in maniera evidente, alcuni hanno criticato duramente anche alcune battute ritenute poco carine di Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Mentre Romita ha detto: “Può mettersi a favore di telecamera, di spalle a noi ovviamente”. E l’utente che ha condiviso il filmato ha affermato: “Posso dire che ho trovato questa parte molto sgradevole. Ma che messaggi sono? Poi casualmente prendono Oriana che continuano a trattare come oggetto. Massa di pervertiti idioti”.

Posso dire che ho trovato questa parte molto sgradevole. Ma che messaggi sono? Poi casualmente prendono Oriana che continuano a trattare come fosse un oggetto. Massa di pervertiti idioti #GFvip #INCORVASSI #nikters pic.twitter.com/omXMgiEios — Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549) December 2, 2022

E un altro utente ha aggiunto: “Con sta scena devo dire di essermi sentita io violata come donna. Oriana Marzoli si sarebbe anche potuta rifiutare, ma il fatto stesso che gli uomini pensano ancora alla donna come oggetto sessuale è una cosa vomitevole. Mettessero un uomo a farlo in slip, vediamo”.