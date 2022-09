Episodio clamoroso al GF Vip 7 con protagonista Attilio Romita, che è stato censurato dalla regia. Da parte dell’ex volto del Tg1 sono arrivate dichiarazioni di fuoco sul tema del momento e probabilmente gli autori sono stati presi alla sprovvista, tenuto conto che qualcosa è stato ascoltato dai telespettatori. Alcune sue affermazioni sono state diffuse sui social e si sono innescate delle polemiche pazzesche, destinate a non interrompersi qui. E chissà se giovedì 22 settembre Alfonso Signorini ne parlerà in diretta.

Tra i 15 concorrenti entrati al GF Vip 7, Attilio Romita si è subito messo in mostra e ha avuto un dialogo con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Mai nessuno però si sarebbe atteso di udire affermazioni bomba e molto serie su una delle famiglie più importanti del mondo. Non sappiamo se ci siano i presupposti o meno per qualche provvedimento disciplinare, ma è già stato censurato dalla regia. Un chiaro segnale del fatto che gli autori non potevano permettere che si continuasse con quella scena.

GF Vip 7, Attilio Romita censurato dalla regia per frasi contro Royal Family

Al GF Vip 7 si è toccato un argomento che ha catalizzato tutta l’attenzione del mondo nei giorni scorsi, ovvero la morte della regina Elisabetta a 96 anni dopo 70 anni di regno. E Attilio Romita ha voluto dire la sua sulla famiglia reale inglese, ma è stato prontamente censurato dalla regia per parole pesantissime. Queste le sue prime dichiarazioni: “Questa riconoscenza per una donna che ha servito il paese fino all’ultimo giorno. Avrei voluto vedere, ma avete visto i sudditi di lady Diana al suo funerale?”.

Poi Attilio Romita ha aggiunto: “Era una roba pazzesca, ma come si può essere innamorati e devoti alla regina, che era la più grande nemica di Lady Diana? Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori e organizzatori di orge?”. Il sito Gossip e Tv ha precisato che probabilmente voleva soffermarsi sul principe Andrea, ma ha coinvolto tutti gli altri membri. Gli autori del GF Vip hanno quindi proceduto con la censura, però si era ormai ascoltato tutto.

Attilio ti paghiamo noi gli avvocati pic.twitter.com/RzlEWL4EqL — Paola. (@Iperborea_) September 20, 2022

Intanto, dopo cena, i vipponi hanno deciso di chiudere il pasto con del gelato, ma evidentemente non è stato di gradimento di Elenoire Ferrruzzi. “E questo sarebbe un gelato? Sembra vomito”, ha detto senza pensare che era un prodotto sponsor del GF Vip 7, anche se gli altri provavano ad avvertirla “Non puoi dirlo!”.

