GF Vip 7, come sono andati gli ascolti della quinta puntata? Puntata intensa, difficile come non mai per Alfonso Signorini, che ha affrontato il caso Marco Bellavia. Il conduttore tv e volto di Bim Bum Bam negli anni ’90 è stato colto da importanti crisi psicologiche, disagio e pianti nell’indifferenza generale della Casa.

Signorini ha quindi incentrato la nuova diretta sull’evidente mancanza di “empatia e solidarietà” degli ex compagni di casa di Marco Bellavia e anche riservato parole dure ai concorrenti. “Stiamo cercando tutti di capire come uscirne da questa orrenda pagina di televisione perché tale è stata, mi spiace dirlo. Non l’avrei mai voluto dire ma questa è brutta televisione”, ha affermato.

GF Vip 7 ascolti, i dati della quinta puntata

“Di questo, occorre chiedere scusa. Avere l’umiltà di chiedere scusa – ha aggiunto Signorini tra gli applausi del pubblico nello studio del GF Vip 7 – Quella che sta per cominciare non è una puntata facile. Nella storia del GF sono usciti tanti concorrenti ma l’uscita di Marco Bellavia non è come tutte le altre”.

“Questa storia coinvolge Marco, coinvolge i concorrenti contro i quali saranno presi provvedimenti durissimi e tutti noi, questo programma parla di vita, di leggerezza ma anche di dolore”, ha proseguito il conduttore GF Vip 7 che ha poi squalificato Ginevra Lamborghini e lanciato un televoto flash che ha visto l’uscita di Giovanni Ciacci. Ma andiamo agli ascolti della puntata che sono appena usciti, dunque appena arrivati anche a Signorini.

Puntata del record stagionale la quinta del GF Vip 7: ha totalizzato 3.313.000 spettatori pari al 25,09% di share, mentre su Rai1 la fiction Sopravvissuti ha registrato 3.193.000 telespettatori pari al 19,41% di share. Nel dettaglio, la prima diretta aveva registrato 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share, la seconda 2.266.000 pari al 19,50% di share, la terza 2.446.000 e il 17,84% di share e la quarta 2.495.000 telespettatori pari al 19,5% di share.