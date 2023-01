GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ancora grande protagonista nella notte in cui Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno monopolizzato l’attenzione; l’ex schermitrice infatti ha fatto chiarezza sulle voci di gravidanza. Nelle notte Antonella è stata oggetto di una ripensamento da parte di Daniele Dal Moro che ha parlato di lei con Edoardo Donnamaria durante un momento chiarificatore dopo i fatti dei giorni scorsi:“Con Antonella mi sono ricreduto. Tu sei l’unica persona a cui ho dato il mio cuore come faccio con un amico. Per me il rapporto di amicizia va oltre queste cose”.



“Vedere che io faccio un cambiamento che a me costa fatica… Vedere che se anche mi sforzo le persone possono pensare ciò che pensi tu… Ci rimango male”. Edoardo risponde: “Questo è il gioco. Io ho fatto un commento negativo, ma a te sono affezionato. Sono rimasto male per come è finita la nostra amicizia”. Ad essere finita è anche il caso gravidanza.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi smentisce la gravidanza



Nei giorni scorsi Antonella aveva detto a Nikita di avere un ritardo: “Ho un ritardo di due giorni. Non lo so se è possibile. Giuro…tutti giorni. Quello è scemo, che devo fare”. Nelle ultime ore tuttavia un nuovo video, che sta girando su Twitter, ha tolto ogni dubbio sulla presunta gravidanza della schermitrice. Nella clip in questione sentiamo chiaramente Antonella Fiordelisi affermare: “Mi sono venute le mie cose”, segno dunque che la Vippona non è incinta.



Il sogno di Sonia Bruganelli di vedere una donna incinta nella Casa è per ora tramontato. A non tramontare sono le polemiche come quelle tra Luca Onestini e Nikita Pelizon per i quali la pace resta un miraggio: nella puntata di ieri uno scambio di accuse destinato a far discutere. Il punto di tensione più alto quando Alfonso Signorini ha messo i due concorrenti faccia a faccia ed è venuta fuori la storia del loro avvicinamento.



Nikita, sollecitata al racconto dal conduttore, ha spiegato di come tra i due ci siano stati contatti molto ravvicinati. Storia che lei ha raccontato a Antonella Fiordelisi (guarda il video in basso).Nikita ha raccontato di essere stata avvicinata da Luca che le avrebbe detto: “di dirgli delle por*ate all’orecchio”. Tutto smentito da lui.