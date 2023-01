Antonino svela il patto con Oriana al GF Vip 7. Lunedì 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e c’è stato l’addio a una delle protagoniste, Wilma Goich. La cantante è stata salvata solo dal 3% dei votanti.

Era stata eliminata nella ventiseiesima puntata, ma poi era potuta rientrare grazie al biglietto di ritorno trovato nel bussolotto. In nomination c’erano ben sei concorrenti. Sarah Altobello è stata salvata dall’11%, George Ciupilan dal 13%, Alberto De Pisis dal 16%, Giaele De Donà dal 23% e Nikita Pelizon dal 34%. Per la cantante, quindi, è stato il momento dell’addio ai suoi compagni di avventura.

Antonino svela il patto con Oriana al GF Vip 7

Prima di uscire dalla Casa di Cinecittà, Wilma Goich ha commosso tutti raccontato quanto le abbia fatto bene quest’esperienza televisiva. Ma torniamo ad Antonino e al patto con Oriana siglato al GF Vip 7. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è tornato sull’argomento a fine puntata parlando dell’influencer spagnola e di Ginevra Lamborghini.

Antonino ha parlato del patto con Oriana al GF Vip 7. Patto che avrebbe siglato sotto le lenzuola per non farla passare da ‘donna rifiutata’. “Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana. Proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì. Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione”, ha detto Spinalbese come riportato da Biccy.

“Sì mi ha confessato che non le sarebbe mai andato giù questa roba che un uomo le possa dire di no. Sapete cosa ho fatto io? Per quanto io le avessi già detto tutto e fossi stato chiaro ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto ‘senti, io posso anche abbassarmi a una cosa, lasciami tu, cosa ti posso dire di più?’. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico. Quindi per questo le ho detto quella cosa”, ha detto ancora Antonino svelando il patto che avrebbe siglato con Oriana.