GF Vip 7, nella puntata di ieri è entrata nella casa Micol Incorvaia: ex fidanzata di Edoardo Donnamaria; una gelosa Antonella Fiordelisi ha spostato il discorso su alcuni particolari intimi. Il botta è risposta è iniziato subito dopo che Micol ha attraversato la porta rossa. “Non so se sei felice della mia improvvisata. Ti sto seguendo, stai facendo un bel percorso, sto vedendo l’Edoardo che conosco, ma anche un Edoardo completamente diverso. Su un versante ti abbiamo inesorabilmente perso. Sono contenta, quando ci siamo visti ti ho augurato di trovare una persona e di essere felice”.



“Sei preso, hai gli occhi da pesce lesso. Tu sei molto più preso di quanto non lo sia Antonella, alcuni suoi atteggiamenti non sono stati corretti nei tuoi confronti e poco maturi. Voglio consigliarti di andare avanti in questo modo e non precluderti nulla. Non so se durerà questa storia fuori da qui, voglio darti un consiglio, di lasciarti andare ma non perdere di vista te stesso. Di andarci cauto”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi gelosa di Micol Incorvaia: sarà guerra per Edoardo?



Proprio quest’ultima considerazione ha sollevato la risposta di Antonella Fiordelisi. “Non sapevo facessi l’opinionista, che giudichi…hai detto che lui è preso e io no. E poi tu Edoardo hai detto: “Matta” a lei, lo dici a me in genere. Posso sapere come è andata la vostra storia?”. Prima ha risposto Edoardo: “Ci siamo visti e frequentati per poco tempo. Tre giorni in Sicilia da lei e una settimana a Roma da me”.



E ha continuato: “Ci siamo sentiti quando Clizia e Paolo erano al Grande Fratello. Poi quando Paolo è uscito dal Grande Fratello sono andato in Sicilia con Paolo, siamo stati lì tre giorni. Poi, è venuta a Roma e non è andata bene”. E qui l’affondo di Fiordelisi: “A letto non andava bene?”. Ma Micol, che per prima aveva lanciato l’esca, l’ha rimessa al suo posto: “Ci sono cose che prescindono dalla sessualità, ci sono caratteri che a volte non si prendono”.



Edoardo a questo punto si è schierato con Micol: “Ci siamo piaciuti tanto in quei tre giorni, ma quando siamo stati nella stessa casa 24 ore su 24, abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme”. Poi, ha difeso la sua ex, reputando eccessiva la reazione di Antonella: “È appena entrata, starà pure in difficoltà, non mi sembra il caso di fare tutto questo casino”.

