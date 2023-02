Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ci hanno abituati ai continui tira e molla. Solo tre giorni fa il volto di Forum ha criticato la fidanzata innescando una nuova e furiosa lite.

Tutto è accaduto dopo la puntata di giovedì del GF Vip 7, quando Alfonso Signorini ha reso noti i risultati del televoto. Percentuali di voto molto alte per Oriana Marzoli che le hanno fatto aggiudicare il primo posto nella classifica delle preferenze, lasciando dietro di sé Nikita e Antonella, che si sono scagliate contro il pubblico a casa.

Leggi anche: “Ho visto che facevano”. GF Vip 7, Donnamaria furioso per Antonella e Antonino chiusi là dentro





GF Vip 7, la frase di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria

“Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta“, le parole di Antonella a Edoardo, che però non ha capito il motivo delle critiche al pubblico e a Oriana, con la quale lui ha un bel rapporto di amicizia.

Dopo un momento di sconforto e lontananza, i due sono tornati insieme e hanno ricominciato di nuovo a dormire insieme. E proprio durante la notte, i microfoni del GF Vip 7 hanno intercettato una frase pronunciata da Antonella Fiordelisi. Il video è ovviamente diventato virale sui social, dove gli utenti si sono sbizzarriti a suon di commenti esilaranti ma anche critiche.

‘io e te tre metri di sperma’ io non mi riprenderó mai da questa cosa pic.twitter.com/qKRfeV9j40 — aiko🩸 (@aikoingalera) February 19, 2023

Nel filmato girato dalle telecamere del GF Vip 7, si vedono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria scambiarsi delle effusioni a letto. I due si coccolano, ridono e parlano ma a un certo punto l’ex schermitrice pronuncia la frase: “Io e te tre metri di sper**”. “Io e te tre metri di sperma’ io non mi riprenderó mai da questa cosa”, si legge su Twitter, dove il video è stato pubblicato.