GF Vip 7, la previsione. Un programma di grande impatto sul pubblico italiano quello condotto da Alfonso Signorini. Il GF vip 7 di puntata in puntata non fa che tenere incollati allo schermo milioni di spettatori e a proposito dell’indubbio successo conseguito anche per questa edizione del reality show, ha detto la sua il noto giornalista Giancarlo De Andreis nella rubrica “La tv vista da internet” che cura sul settimanale DiPiù TV.

La previsione sul GF Vip 7 di Giancarlo De Andreis. Ultimo grande record di ascolti televisivi raggiunto da Alfonso Signorini: a seguire l’ultima puntata del reality ben 2 milioni e 416mila italiani. Davanti ai grandi numeri, il giornalista si è dunque lanciato in una previsione: “Un giorno di certo vincerà il Guinness dei primati come il reality show più lungo mai messo in onda”.

La previsione sul GF Vip 7 di Giancarlo De Andreis: ecco cosa succederà al reality show di Alfonso Signorini

Il giornalista ha dunque proseguito: “Partito a settembre, dovrebbe chiudere la sua corsa su Canale 5 dopo ben otto mesi ad aprile. Mantiene intatto il suo gruppo di telespettatori affezionati e fa sempre il pieno sui social, dove commentatori, blog e giornali online ne parlano per aumentare le proprie visualizzazioni”. E per Giancarlo De Andreis, Sonia Bruganelli non può che rivelarsi tra i personaggi televisivi più discussi, mossa sempre a incuriosire i fan per un motivo molto semplice: “Apprezzata per le sue analisi sempre molto dirette ed efficaci”. (“È stato Signorini”. GF Vip: Edoardo e Antonella, il pubblico nota e s’infuria. “Ecco cosa fa”).

Non a casa di recente sul settimanale Chi, Sonia Bruganelli, apprezzata proprio per la sincerità e l’immediatezza, avrebbe commentato gli atteggiamenti di una delle protagoniste indiscusse dell’edizione attuale del reality, Antonella Fiordelisi: “Può fare solo questo, arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta ma non lo sarà mai, lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera”.

Mentre su Antonino Spinalbese: “Non mi incuriosisce. Lo vedo con tutte queste ragazze intorno e a volte mi fa tenerezza. Visto che ha avuto Belen lo vogliono tutte per diventare come lei”. Una grande sorpresa invece Attilio Romita che stando alle parole di Sonia: “Sta bene lì e non vuole subire l’onta di essere mandato a casa”.