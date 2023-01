Al GF Vip 7 si è parlato con insistenza del presunto televoto truccato e ora Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio. Ha approfittato di una richiesta ufficiale da parte di una telespettatrice, molto arrabbiata per quanto successo ultimamente nella casa più spiata d’Italia. Le sue parole sono state inequivocabili e hanno fatto forse definitiva chiarezza. Anche se non possiamo dare con certezza l’ipotesi che il pubblico abbia capito, visto che ci sono stati innumerevoli commenti furiosi.

Fuori dal GF Vip 7 è accaduto qualcosa di particolare su una concorrente e si è vociferato che ci potesse essere il televoto truccato. Alfonso Signorini ha ammesso di essere rimasto un po’ sorpreso anche lui e ha chiesto accertamenti ufficiali all’azienda affinché potessero esserci chiarimenti definitivi. Andiamo a scoprire insieme cosa ha scritto la telespettatrice del reality show e soprattutto qual è stata la dichiarazione di risposta del conduttore televisivo, che ha detto la sua sul settimanale Chi.

Leggi anche: “Datemi un fucile”. GF Vip, la concorrente di nuovo nei guai, vipponi sotto choc: “Sei pazza”





GF Vip 7 e televoto truccato, ora parla Alfonso Signorini

Questo quanto detto dalla donna sul GF Vip 7 e sull’accusa del televoto truccato, con Alfonso Signorini che successivamente ha esclamato cose importanti su Antonella Fiordelisi: “Caro Alfonso, non sono solita scrivere ma oggi non posso proprio esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il GF Vip fosse pilotato, ma dopo l’ultima puntata non ho più dubbi. Ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto”.

La telespettatrice ha aggiunto: “Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura votazione farsa, chiuderò per sempre col GF Vip. Credo che tu stesso – ha scritto ancora sul settimanale Chi – non faccia una gran bella figura in questo momento ed è il sentiment dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi”. E Alfonso Signorini: “Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione”.

Infine, il presentatore del GF Vip ha detto: “Già loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche, mi hanno confermato che non c’è stata alcuna irregolarità e questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.