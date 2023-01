Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria gli scontri e i litigi si ripropongono anche durante la puntata del 2 gennaio del GF Vip. E a farne le spese è… Alfonso Signornini. Vale la pena fare un riepilogo di quanto accaduto per capire il motivo per cui il pubblico si è scagliato contro il conduttore. Ormai la storia tra i due vipponi sembra aver imboccato un vicolo cieco. Le discussioni sono all’ordine del giorno e la spadista si scontra spesso con i suoi compagni d’avventura. Donnamaria non no può più di questi atteggiamenti e si è detto stufo di prendere continuamente le difese di Fiordelisi, che potrebbe evitare tranquillamente tante scomode situazioni.

La situazione è diventata rovente quando Signorini ha fatto sì che Edoardo e Antonella si confrontassero. “Con Antonella non parlo da tre giorni, proprio perché non accetto queste cose che fa. Mi ha chiesto in un biglietto: ‘smettila di difendermi’”, ha spiegato inizialmente Donnamaria. “Per me quando una persona manca di rispetto la storia finisce. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con queste persone con cui discuto”, ha affermato la gieffina quando Alfonso ha chiesto se questa è una rottura definitiva.

GF Vip, Alfonso Signorini criticato per le liti tra Edoardo e Antonella

Poi Antonella Fiordelisi ha fatto riferimento a una mossa fatta da Oriana, che si è buttata tra le braccia di Donnamaria per scherzare. Quindi Alfonso Signorini chiede al volto di Forum di dire la sua, ma lui non ci riesce perché viene spesso interrotto dalla vipppna. E qui arrivano le critiche sui social da parte del pubblico al conduttore che a detta di chi vede il programma non consente al gieffino di esprimere la sua opinione. Poi riesce a spiegare un suo concetto e si prende l’applauso del pubblico: “Ieri ho detto una cosa, ho espresso un desiderio: io spero che domani in puntata vedrà la clip di tutte le cose sbagliate che ha fatto lei e si renda conto di una cosa che ha sbagliato e mi chiede scusa. Io speravo che mi dicesse ‘Edo ti chiedo scusa per questa cosa che ho fatto’”.

Quindi Alfonso Signorini manda in onda la clip in cui Edoardo Donnamaria si lascia andare ad una serie di frasi tristi contro Antonella Fiordelisi: “Sto schifo, mamma che schifo, meno male che l’hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, è catarro per me e diarrea. Io sto male perché mi fa vomitare Antonella. Tutto è lecito perché mi fa venire il vomito. Ballava come una tr..a con Andrea”. Il volto di Forum spiega che si riferiva al modo di fare di Antonella e non direttamente alla sua persona. Tuttavia il pubblico critica Alfonso Signorini che non manda in onda le clip con le affermazioni poco carine di Antonella Fiordelisi.

E su Twitter i telespettatori si scatenano: “Signorini protegge A. perché è senza contraddittorio”, scrive un utente a cui seguono altri commenti simili: “Ma le offese e la cattiveria che ha detto Antonella, Signorini non le fa vedere?”, “Signorini, per me, deve cambiare programma. Perché mostrare solo una campana, è facile”. E chi invoca l’intervento di Giulia Salemi: “Ma Signorini si rende conto o no? Giulia, pensaci tu”.