GF Vip 7, Alfonso Signorini ottiene il sì di un noto attore. Manca ormai pochissimo al via della nuova edizione del reality di Canale 5 – prima puntata in onda lunedì 19 settembre – e tutte le tessere stanno andando al loro posto. Il conduttore sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Al GF Vip Party i protagonisti saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, mentre Sophie Codegoni è stata chiamata per Casa Chi.

Il cast dei concorrenti è ormai quasi completato. Al GF Vip 7 vedremo Giovanni Ciacci, Wilma Goich, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria,

Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino,

Sergio Assisi, Nikita Pelizon, Sara Manfuso, Cristina Quaranta, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi,

Sofia Giaele De Dona e Ginevra Lamborghini. Ma non è tutto.





Signorini ha scelto un attore di grande esperienza

Alfonso Signorini ha appena ottenuto il sì di un popolare attore protagonista in Elisa di Rivombrosa 2, Capri 1 e 2, Il Commissario Nardone, Purché finisca bene e ne L’allieva 3. Insomma stiamo parlando di un attore con una vasta esperienza sia nel teatro sia nel piccolo e nel grande schermo. Al cinema lo abbiamo visto in Ferdinando e Carolina di Lina Wertmüller, in Guardiani delle nuvole di Luciano Odorisio, in Ultima fermata di Giambattista Assanti, in Fratelli unici di Alessio Maria Federici e in A Napoli non piove mai, film che ha diretto lui stesso.

Stiamo parlando di Sergio Assisi il quale si è cimentato anche nei ruoli di opinionista, conduttore e giurato in numerosi programmi. Nel 2012 ha infatti partecipato a Ballando con le Stelle, poi è stato giurato di Miss Italia. Nel 2016 è stato a Tale e Quale Show, mentre due anni più tardi ha condotto il Primafestival. L’anno scorso Milly Carlucci lo ha voluto con sè a Il cantane mascherato. Ebbene a questo punto per lui dovrebbe aprirsi anche la famosa porta rossa del GF Vip.

Al momento non ci sono ancora conferme, né i profili Instagram del reality né le fanpage né tantomeno il diretto interessato parlano della partecipazione. L’ultimo indizio lanciato da Alfonso Signorini parla di “Un simpatico giovane vecchio”, ma dovrebbe trattarsi di Attilio Romita, giornalista 69enne. In ogni caso il magazine Oggi ha lanciato l’indiscrezione sul colpaccio di Signorini che pare abbia ottenuto il sì di Sergio Assisi. Non resta che attendere qualche girono per scoprire se le cose stanno davvero così…

