Durante la finale del GF Vip 7, Alfonso Signorini si è rivolto direttamente verso Giulia Salemi e le ha detto una cosa importantissima. La giovane influencer è stata l’opinionista social dell’edizione appena conclusa, infatti dava conto di ciò che succedeva sui principali social network e ha quindi affiancato non solo il conduttore ma anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il pubblico ha ascoltato tutto con grande attenzione e resta sempre in piedi l’ipotesi più positiva per il suo futuro.

A proposito di quanto successo al GF Vip 7, oltre alle dichiarazioni di Alfonso Signorini su Giulia Salemi di cui vi metteremo al corrente a breve, è stata Sonia Bruganelli a fare anche un annuncio prima della finale: Ultimo capitolo di un libro lungo, ma che porterò con me come ‘il libro che mi ha fatto capire molte cose, anche di me‘”. Quindi, ha confermato il suo addio definitivo al Grande Fratello Vip. Successivamente un’utente si è rivolta così a lei: “Mancherai tantissimo, il GF sei tu. Per favore, cambia idea. Comunque buona vita, sei una grandissima donna”.

GF Vip 7, Alfonso Signorini dice una cosa su Giulia Salemi

Proprio in apertura di puntata, il padrone di casa del GF Vip 7 ha fatto entrare la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e nei suoi confronti ha detto bellissime parole. Alfonso Signorini si è avvicinato a Giulia Salemi e l’ha ringraziata per quanto fatto durante questi sei mesi. Oltre al dovuto grazie anche a Bruganelli e Berti, lui ha esclamato in diretta: “Un grazie speciale a una scommessa che è Giulia. Devo dire che anche per te è stata una scommessa, però lasciamelo dire, vinta. Sicuramente sei entrata nel cuore di tantissimi italiani”.

E ancora: “Hai avuto garbo, puntualità, lucidità e anche quel pizzico di sano cinismo che non guasta”. L’opinionista social si è praticamente commossa e ha dichiarato: “La tua bastardina col tablet, grazie per avermi permesso di vivere il Grande Fratello da quest’altro punto di vista. Per me è stata veramente un’esperienza super costruttiva”. Le ultime indiscrezioni la danno come papabile opinionista al posto di Sonia Bruganelli, ovviamente nei prossimi mesi ne sapremo di più.

Sempre nell’ultima puntata ci sarebbe stato un abbraccio dietro le quinte tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, che ha fatto infuriare una fan dei Donnalisi. Edoardo Donnamaria non era presente, quindi non siamo a conoscenza della sua eventuale reazione.