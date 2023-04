“Mai successo”. Alfonso Signorini, la notizia subito dopo la finale GF Vip

Alfonso Signorini, si è chiusa anche questa edizione del GF Vip. Dopo ben 197 giorni di Casa, dirette, daytime e polemiche, la finalissima che è andata in onda lunedì 3 aprile 2023 sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Con il trionfo di Nikita Pelizon: quest’ultima ha conquistato la vittoria battendo con il 54,6 % di voti contro il 45,4% Oriana Marzoli, che quindi si è classificata seconda.

Come sempre accade, la serata è finita a tarda notte. Ma a giudicare dai dati di ascolto non è andata benissimo, anzi. Brutta notizia per Alfonso Signorini e il suo GF Vip 7 all’indomani della 45esima e ultima puntata: il reality ha raccolto davanti alla tv 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Resta con Me ha appassionato invece ben 3.781.000 spettatori pari al 20.6%.

Alfonso Signorini, la notizia dopo il GF Vip 7

Ma tornando al GF Vip, la notizia è anche un’altra: la finale della settima edizione condotta da Alfonso Signorini è stata la meno vista di sempre. La più vista in assoluto è stata quella del GF 1 vinta da Cristina Plevani, mentre al primo posto della versione riservata ai Vip il GF Vip 2 poi vinto da Daniele Bossari.

Nel dettaglio, andando a ritroso: il GF Vip 6 sempre di Alfonso Signorini andato in onda il 14 marzo 2022 e vinto da Jessica Selassié ha raggiunto 3.659.000 spettatori per il 26.06% di share; sempre il GF Vip ma 5 vinto da Tommaso Zorzi 4.298.000 spettatori (25.4% di share). Il GF Vip 4 vinto da Paola Di Benedetto e condotto sempre da Signorini 4.544.000 spettatori (23.17% di share).

Il GF 16 di Barbara D’Urso vinto da Martina Nasoni 3.301.000 spettatori, 22.2% di share; il GF Vip 3 (condotto da Ilary Blasi e vinto da Walter Nudo) 3.446.000 spettatori, 21.9%. GF 15 3.797.000 spettatori, 23.6% di share con la conduzione di Barbara D’Urso e vincitore Alberto Mezzetti. Il GF Vip 2 vinto da Daniele Bossari nel 2017 5.569.000 spettatori, 30.92% di share mentre il GF Vip 1 vinto da Alessia Macari 5.050.000 spettatori, 26.36%.

Ricordate il GF 14? 4.308.000 spettatori, 22.01% di share con Alessia Marcuzzi e vincitrice Federica Lepanto. Il GF 13 (Mirco Petrilli vincitore) 4.708.000 spettatori, 24.25% di share, il GF 12 con il trionfo di Sabrina Mbarek 3.926.000 spettatori, 20.02% di share. GF 11 di Andrea Cocco 6.622.000 spettatori, 32.7% di share. Quello vinto da Mauro Marin, il GF 10, 7.460.000 spettatori, 34.47% di share. L’edizione 9 di Ferdi Berisa 7.920.000 spettatori, 36.15% di share. Il GF 8 con il primo posto di Mario Ferretti 6.261.000 spettatori, 28.81% di share. Il GF 7 di Milo Coretti 5.954.000 spettatori, 31.14% di share.

Ancora: il GF 6 vinto da Augusto De Megni 7.470.000 spettatori, 37.83% di share. Il GF 5 condotto dalla D’Urso vinto da Jonathan Kashanian 8.560.000 spettatori, 40.06%. Il GF 4 vinto da Serena Garitta 11.162.000 spettatori, 45.4%. GF 3 di Floriana Secondi 10.705.000 spettatori, 45.12%. L’edizione numero 2 condotta da Daria Bignardi con vincitore Flavio Montrucchio 10.999.000 spettatori, 44.2% di share e infine il GF 1 andato in onda il 21 dicembre 2000 16.019.000 spettatori, 59.97%.