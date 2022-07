GF Vip 7 Alfonso Signorini chiama Andrea Iannone. L’ex compagno di Belen è in cima alla lista dei desideri del conduttore. Una notizia che arriva dopo che ieri era circolata con insistenza la voce di tre ritorni famosi. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Vanza non ci sarebbero dubbi anche se la loro presenza non dovrebbe essere molto duratura. “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione del GF Vip” ha scritto Vanza pubblicando le foto ritraenti gli ex gieffini: stiamo parlando dell’attore Alex Belli, dell’illusionista Giucas Casella e di Francesca Cipriani.



E non tutti ne sarebbero felici. Ma non sarebbe finita qui, visto che Dagospia ha pure sganciato un’altra bomba: “Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram”. Verità o no, intanto so stati smentiti in nomi di altri 3 famosi.





GF Vip 7, Alfonso Signorini chiama Andrea Iannone: perché ha detto no



Sono stati smentiti gli ingressi della cantante Marina Fiordaliso, l’influencer ed ex gieffina Guendalina Canessa e lo sportivo Leonardo Tumiotto. Andrea Iannone sarebbe dovuto entrare nel corso della quinta edizione. Lo ricorda Biccy che riporta le parole di Alfonso Signorini. “Andrea Iannone? Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione, ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto”.



E ancora: “Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al GF Vip, però, può succedere di tutto…”. (Leggi anche “Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli)



E Iannone? La sua risposta non si è fatta attendere. Ha postato un messaggio tra le sue stories su Instagram spiegando di aver letto delle notizie in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Così non sarà, però: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Niente da fare quindi.

“Il personaggio del momento nella Casa”. Al GF Vip 7 l’ingresso bomba. E polemiche dietro l’angolo