Alex Belli non è uno che passa inosservato, ma stavolta l’ha fatta davvero grossa. Nelle ore scorse aveva usato parole poco lusinghiere verso Orietta Berti. L’attore ex Centovetrine e ex gieffino ha scritto su Twitter un cinguettio che nemmeno si potrebbe definire al vetriolo. Riprendendo un twitt di un’utente che criticava le parole di Orietta sulla possibile dimenticanza dei nomi dei protagonisti ha scritto: “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”.



Una caduta di stile a dir poco fragorosa. E le reazioni non sono mancate. Tra queste quella durissima di Patrizia Groppelli. “Perchè non pensa a costruirsi una carriera? Lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna. Dovrà rassegnarsi, o al massimo aspirare a creare nuovi triangoli amorosi all’interno dei reality. Poi era completamente sparito dai radar. Nessuno parlava più di lui. Quindi aveva bisogno di farsi risentire e riacquisire un po’ di visibilità”.





GF Vip 7, Alex Belli critiche dopo le parole su Orietta Berti



Non meno dura quella di Karina Cascella: “È un cafone! Orietta Berti è una donna di tutto rispetto e trovo disgustoso che un uomo debba esprimersi in questi termini irriguardosi nei riguardi di una donna”. Alex per ora non risponde, mentre il GF Vip 7 viaggia spedito incontro all’inizio della nuova edizione prevista tra meno di 10 giorni. (Leggi anche “Dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7”. Il naufrago vuota il sacco, Alfonso Signorini festeggia)



E già non mancano i colpi di scena. Tra questo il ritorno di Pamela Prati nella Casa più spiata d’Italia dopo l’esperienza del 2016 che si concluse con una espulsione. L’indiscrezione girava da qualche settimana e nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità. Sulla copertina del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini è comparso questo titolo sotto una foto che ritrae Pamela Prati: “Salgo sul taxi e vado al GF Vip”.



L’ex diva del Bagaglino, quindi, si prepara a mettersi in gioco a 360 gradi, incontrando altre persone che con lei condivideranno questa esperienza: “Il gioco è proprio questo, evitare le inevitabili difficoltà e andare d’accordo, cercherò i miei spazi perché sono una signora e ho un’età. Da sola sto benissimo, non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia”, ha raccontato Pamela Prati nell’intervista a Chi.

