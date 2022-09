GF Vip 7, a pochi giorni dal via dello show Alex Belli torna prepotentemente sulla scena. Lo fa in maniera indiretta attaccando una delle prossime protagoniste del programma guidato da Alfonso Signorini. Parliamo di Orietta Berti, voluta a tutti i costi dal conduttore come rivelato nel corso di una recente intervista. “Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva”.



“Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano”.





GF Vip 7, Alex Belli: insulti volgari contro Orietta Berti



Orietta e Sonia che si preannuncia essere una coppia molto ben assortita la cantate dal temperamento più tranquillo, la moglie di Paolo Bonolis più pungente. Tra le due però sembra già esserci un bel feeling. "Orietta è consapevole che siamo al servizio del format e non c'è bisogno di primeggiare in un ambiente dove i protagonisti sono i concorrenti. Io continuerò a volere dentro le persone più scomode. Anche in quanto spettatrice, mi piace vedere che accadono strane cose nella Casa".



E ancora: “Il Gf Vip è un format dove dobbiamo fare in modo che le dinamiche nascoste vengano fuori, non sarò mai un’opinionista comoda”. Tornando ad Alex Belli, l’ex vippone ha preso di mira Orietta sui social. Ieri pomeriggio l’attore ex Centovetrine e ex gieffino ha scritto su Twitter un cinguettio che nemmeno si potrebbe definire al vetriolo.

E questa ha avuto l’audacia di criticare Alex Belli capite? 😭😭😭 https://t.co/lIDnsNROWu — FAI COME EMILY💘🐍 (@chiara_sciuto) September 5, 2022



Riprendendo un twitt di un’utente che criticava le parole di Orietta sulla possibile dimenticanze dei nomi dei protagonisti ha scritto: “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”. Una caduta di stile a dir poco fragorosa.

