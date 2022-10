Al GF Vip 7 Alberto De Pisis è entrato in punta di piedi e con il passare dei giorni si sta facendo notare e sta diventando un protagonista di questa edizione. L’imprenditore ottiene consensi tanto che nella puntata del 10 ottobre è stato salvato dal pubblico da casa. Pubblico che sta imparando a conoscere i concorrenti anche ascoltano le confidenze che si fanno nei tanti momenti da passare insieme. È il caso di Alberto De Pisis e Carolina Marconi.

Stavano parlando sul divano quando a un certo punto è stato toccato il tema dei capelli: “Se rimango qua sei mesi mi crescono fino a qui”, ha detto Carolina Marconi indicandosi le orecchie e facendo riferimento alla ricrescita dopo la chemioterapia. “Ti crescono più corposi e forti”, ha risposto Alberto De Pisis con sicurezza. “A te sono cresciuti più forti? Tu mi capisci, quando mi hai detto quella cosa lì”, ha replicato Carolina Marconi, alludendo a una confidenza fatta dal coinquilino a proposito del suo passato.

GF Vip 7 Alberto De Pisis ha avuto un tumore: “8 mesi di chemio”

“Amore, io ho fatto 8 mesi di chemioterapia”, ha aggiunto Alberto De Pisis – ex fidanzato di Taylor Mega – uscendo allo scoperto e facendo capire a tutti di aver avuto un tumore contro cui in passato ha combattuto. Non è entrato nei dettagli della malattia anche perché Carolina Marconi lo ha bloccato dicendo: “Piano piano me lo racconterai. Siamo due guerrieri”. Infatti anche la showgirl ha dovuto affrontare la battaglia contro un tumore che ha raccontato passo dopo passo sui social.

Insomma Carolina Marconi ha fatto capire di essere pronta ad ascoltare Alberto De Pisis quando sarà a suo agio nel parlare di questo suo dramma, che per diversi mesi ha scombussolato la sua vita. Poi i due si sono alzati dal divano e si sono abbracciati: “La vita è meravigliosa, soprattutto per noi due: la seconda rinascita”, ha concluso Carolina Marconi che ha sconfitto un cancro al seno senza aver paura di mostrare i momenti più difficili della malattia.

Alberto De Pisis ha 30 anni, è un imprenditore, influencer, opinionista esperto di gossip ed è l’ex ragazzo di Taylor Mega. Nel corso del suo percorso nella casa del GF Vip ha inizialmente manifestato un interesse, non ricambiato, nei confronti di Luca Salatino, fidanzato con Soraia Allam Ceruti. Poi le attenzioni del concorrente si sono spostate verso Edoardo Donnamaria, che a sua volta non ha mai nascosto un’attrazione per Antonella Fiordelisi.