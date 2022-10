Al GF Vip 7 Alberto De Pisis ha confessato la sua attrazione per Edoardo Donnamaria. “Edoardo non è un ragazzo particolarmente bello per me e non rientra nei miei canoni. È un ragazzo, ma è un bambino, perché lo è e ha degli atteggiamenti infantili, però forse perché mi è mancata tanto la dolcezza in lui la ritrovo tanto”, ha detto il ragazzo famoso per aver avuto una relazione con Taylor Mega. Nel frattempo Edoardo Donnamaria sembra interessato ad Antonella Fiordelisi e l’ex schermitrice sembra ricambiare seppur con qualche remora.

C’è stato anche un bacio tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria, ma è sembrato una provocazione tanto che alcuni vipponi hanno messo in guardia Alberto De Pisis: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi”, ha detto Amaurys Perez. Durante la diretta di ieri così i tre hanno avuto un confronto, durante il quale sembrerebbe esserci stato un chiarimento.

GF Vip 7 Alberto De Pisis rivela un segreto ad Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini provoca Alberto De Pisis, sembra proprio non ci sia spazio per lui in questa storia. Il vippone risponde serio, porta rispetto per le storie d’amore che nascono e non vuole intromettersi. Edoardo Donnamaria, che non credeva che i suoi comportamenti amichevoli generassero sofferenza in Alberto De Pisis, prende le distanze: “Io scherzo se la persona è disposta a scherzare” dice. Ma alla luce dei nuovi fatti, il suo atteggiamento cambierà per non arrecare dispiacere all’amico. “Soffrire non è la parola giusta” precisa Alberto De Pisis, che minimizza la sua amarezza ma non nega l’interesse.

Tuttavia dopo la puntata Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi hanno continuato a parlare e il giovane ha ammesso: “A me lui piace veramente. Però non voglio essere un intralcio, adesso è giusto che faccia tu il percorso con lui. Io me la farò passare. Siamo qui ed è giusto che stia con te. Io sono felice, soprattutto perché sei tu e ti voglio veramente bene. Lui è infognato per te. Tu vai con i piedi di piombo. Io ho conosciuto una persona speciale. Ovvio, se mi dici: “saresti felice se…?”, ti dico di sì perché a me piace. Ma non in maniera carnale”.

Poi all’improvviso Alberto De Pisis ha fatto una confessione ad Antonella Fiordelisi svelando quello che Edoardo Donnamaria gli avrebbe chiesto in gran segreto: “Oggi pomeriggio mi ha detto: “ma io sessualmente ti piaccio?”. Io non vedo la cosa a livello fisico con lui. Me l’ha chiesto, è registrato. Gli ho detto di no, ma perché lo penso veramente. Se tu stai bene con lui io sono felice. Io a 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono stato fortunato e ho avuto tanti che mi corteggiavano. Io non sono un corteggiatore, sono più una preda. È una situazione bizzarra”.