Al GF Vip 7 si è appena scoperto qualcosa che era stato finora nascosto al pubblico. Un concorrente è stato visitato da un medico, che lo ha controllato in seguito ad un malessere inaspettato che lo ha colto dunque da un momento all’altro. La notizia è stata data a poche ore dalla nuova puntata in diretta del 29 settembre. I telespettatori non ne erano dunque affatto a conoscenza di questa vicenda, uscita allo scoperto solo adesso. Anche perché si è materializzato pure un episodio molto atteso.

Tra poco vi sveleremo tutto su quanto successo al GF Vip 7, col concorrente che ha ricevuto una visita da parte di un medico. Intanto, il vippone Marco Bellavia ha avuto un crollo emotivo nella Casa più spiata d’Italia. Il l primo a sincerarsi delle sue condizioni mentali è stato il gieffino George Ciupilan, il quale gli ha detto: “Dai su, che ci siamo appena svegliati. Non puoi piangere di prima mattina”. Bellavia non ha voluto dire nulla e quindi non è chiaro il perché della sua crisi. Anche se potrebbe essere rimasto colpito dagli attacchi di Ginevra Lamborghini.

GF Vip 7, il concorrente Alberto De Pisis visitato dal medico

Al GF Vip 7 un concorrente ha dovuto ricorrere alle cure di un medico per un problema di salute. Il sito Novella 2000 ha ricordato invece che due gieffini, e tra questi c’è colui che si è sentito male, sono rientrati nel reality show dopo aver terminato la quarantena susseguenti alle votazioni per le elezioni politiche. Infatti, si era saputo qualche giorno fa che “I vipponi che saranno sottoposti a quarantena potranno rientrare nella casa del Grande Fratello Vip giovedì 29 settembre, dunque in tempo per la quarta puntata del reality”.

Ad essere ritornati nella Casa Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis e proprio quest’ultimo ha rivelato di aver avuto una visita da un medico, visto che nell’ultima puntata del GF Vip 7 non si è sentito bene. La problematica riguarda la sinusite, di cui soffre da tempo. Non sono comunque state segnalate complicazioni, quindi non ci saranno conseguenze sul suo percorso. Insieme alla compagna di avventura, si è ricongiunto con gli altri concorrenti ed è pronto a riprendere la sua avventura televisiva.

Alberto De Pisis ha rivelato invece giorni fa: “Se mi piace Luca? Sì, è l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, molto maschio verace. Ma poi è molto bonaccione! Lo sai che io non ci ho ancora parlato perché mi mette in soggezione? Lo sai che io sono timidino. Mi mette in soggezione”.