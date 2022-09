Alberto De Pisis: età, altezza, peso e tutte le curiosità. Il giovane è balzato alle cronache per aver avuto una storia con la modella e influencer Taylor Mega. Esperto di comunicazione e molto seguito su Instagram, nel 2018 si è definito “tendenzialmente gay”, cosa che fece scalpore vista la storia con la modella.

Come detto, Alberto De Pisis è diventato famoso per aver avuto un flirt con l’influencer Taylor Mega. “È nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera e fisica”, aveva raccontato a Novella 2000, definendolo un rapporto puro e sincero, grazie al quale è riuscito ad accaparrasi diverse ospitate nei salotti di Barbara D’Urso.





“C’è stata una storia d’amore, voluta con insistenza da lei. C’è stata una storia tra noi, all’insegna di un rapporto vero, sincero e puro. Lei non era famosa e neanch’io lo ero”, aveva raccontato Alberto De Pisis a Pomeriggio 5. “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”.

Alberto De Pisis: età, altezza, peso e social – Il giovane ha un account Instagram seguito da oltre 42 mila follower, numero destinato a salire dopo la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane non fa parte del mondo dello spettacolo (a parte qualche ospitata a Pomeriggio 5), ma ha diversi amici vip, tanto che per la festa dei suoi 25 anni erano presenti Ana Laura Ribas, Mariana Rodriguez e Giacomo Urtis.

In passato Alberto De Pisis aveva parlato anche del caso Iconize, l’influencer che inventò di essere stato vittima di un’aggressione a sfondo omofobo. All’epoca la notizia non era stata ancora smentita (il giovane apparse a Pomeriggio 5 con la faccia tumefatta ma poi si scoprì che era stato lui stesso a provocarsi quelle ferite).

“Si tratta di una cosa gravissima perché vuol dire vanificare anni e anni di sacrifici per i diritti civili. La transfobia e l’omofobia sono delle cose serissime”, aveva detto. L’altezza e il peso di Alberto De Pisis non sono conosciuti.

