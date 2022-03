“Ho preso 14 chili”. Carolina Marconi torna sui social dopo la chemio: la nuova foto

Carolina Marconi, le foto dopo la dura lotta contro la grave malattia. Un tumore al seno da debellare con coraggio e forza: la 43enne non ha mai perso un solo attimo della sua vita per ricordare a tutti di poter sempre trovare la volontà di lottare. Oggi la venezuelana torna ad allenarsi per rimettersi in forma dopo il lungo e travagliato periodo di chemioterapia. E il messaggio, come sempre, è un inno alla vita.

Non ha mai perso il sorriso nonostante la grave malattia diagnosticata. Carolina Marconi oggi recupera le forze e la forma fisica, lanciando sempre messaggi di ottimismo: “Eccomi qui nn sono sparita ragazzi ,sto facendo una cosa bellissima e quando sarà finita la comunicherò con il cuore a tutti voi … nel frattempo continuo ad allenarmi..in realtà nn ho mai smesso anche se alcune volte mi sforzo tantissimo”, scrive a corredo delle foto su Instagram.





“Non ho ancora la forza e l’energia di prima ma il mio obiettivo è mettermi in forma come non mai ..sto cercando di cambiare alimentazione eliminando cibo che può farmi male … la cura ormonale ti gonfia tanto e provoca dolori alle ossa ma ho trovato il giusto equilibro ..una bella camminata tutti i giorni bruciando circa 300 calorie”, comunica ai fan.

“I risultati sono lenti ma si incomincia ad intravedere qualcosa … ho capito più fai sport meno acciacchi hai chiaramente con le dovute accortezze ..ho preso durante il percorso di chemio 14 kg ..ne ho buttati 4 con fatica ma ne restano ancora un po’ ..comunque non mi arrendo, mi sento benissimo la prima cosa e’ la salute soprattutto mentale”, aggiunge nel suo post.

E ancora: “Ho l entusiasmo di una bimba piccola..ho voglia di fare tante cose, ho voglia di aggiungere più vita agli anni ,non più anni alla vita .speriamo solo che questa guerra finisca presto vi voglio bene. Carolina ormai la vostra capellona”, conclude così il post, mentre si mostra nel bel mezzo dei suoi allenamenti quotidiani.

