A Mattino 5 è scoppiato il caso del parrucchino di Antonio Zequila, concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per ‘Er Mutanda’ si del secondo approdo dall’ultima volta. Il naufrago è stato protagonista assoluto della puntata e di una lite con Floriana.

Dopo le parole di Zequila che non aveva gradito le clip degli altri naufraghi: “Scusate qua mi gira la borsetta, abbiamo visto le videoclip in cui avete detto peste e corn*, adesso tutti contenti che sia arrivato, cominciamo male”. Parole a cui aveva risposto Floriana Secondi. “Io ho detto bene dall’inizio, per me è una persona straordinaria. Il look è una cosa, ma che poi lo stimo come persona. Con questo parrucchino in testa non mi piace”, ha detto l’ex gieffina.





Come detto, durante Mattino 5, anche Patrizia Groppelli ha parlato del parrucchino del naufrago. “Guarda ti prendi le responsabilità di ciò che dici eh…”, ha detto la conduttrice all’opinionista, rivolgendosi poi a Raffaello Tonon: “Ce l’hai anche tu”. A quel punto, incalzato da tutti, Tonon ha ammesso: “Non ho il parrucchino, ho il patch cutaneo, ho un toupet, ma non si sente niente non è un parrucchino, tira. Io ho diversi patch, per la sera, il giorno, ho una cassaforte per il patch, li attacca la signora che se ne occupa”.

Patrizia Groppelli si è rivolta anche a Maria Monsè: “Anche lui come la Monsè è pieno di extension, se mandate sull’isola la Monsè voglio vedere, rimane calva”. E a proposito di extension, Emanuela Tittocchia, in collegamento video, ha deciso di mostrare i suoi ‘veri’ capelli togliendo le extension in diretta.

“Mi sono tolta queste cose qui, non c’è niente di male a mostrarsi come si è. guarda Federica ma non mi sento meno brava e meno intelligente, questi sono i miei capelli e sono belli”, ha detto l’ex di Biagio D’Anelli. “È un momento di grande tv questo, grazie Emanuela per questo momento di real tv, questo coming out”, ha concluso Federica Panicucci con un po’ di imbarazzo. (video)

