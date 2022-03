Il Cantante Mascherato 2022, nuova puntata e altre maschere scoperte. Altri due eliminati eliminati della terza edizione dello show di Milly Carlucci, che ieri sera ha visto perdere Pinguino, il secondo dopo l’addio di Raimondo Vianello, e la nuova maschera Gatta.

Cinque le maschere arrivate in semifinale: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, e Soleluna, ma altri due nuovi concorrenti sono saliti sul palco venerdì sera, Pulcino e Gatta per lo spareggio iniziale con Lumaca, vincitrice di entrambe le manche. Nuovi duetti con Volpe- “È la mia vita” vs. Soleluna- “Nostalgia canaglia” con Al Bano; Lumaca o Gatta- “Non mollare mai” vs. Camaleonte- “Mon Amour” con Gigi D’Alessio. E ancora Pinguino- “Mi sento bene” vs. Pulcino o Lumaca- “Sincerità” con Arisa.





Il Cantante Mascherato, chi è Gatta: sotto la maschera Eleonora Giorgi

Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce Rosso (Vladimir Luxuria), Drago (Simone Di Pasquale) e Medusa (Bianca Guaccero), questa volta è stata la Gatta a svelare la sua identità. Sotto la maschera della Gatta, Eleonora Giorgi, riconosciuta però dalla sola Caterina Balivo (specialista in questa edizione nel riconoscere le identità dei concorrenti) ed eliminata dal gioco dopo lo spareggio iniziale con Lumaca e Pulcino.

Ha sostitutito Edoardo Vianello nel costume del Pinguino, invece, era l’attor e e comico Gabriele Cirilli, riconosciuto da tutti e quattro i giudici del programma, nonostante i depistaggi vocali. Cirilli è stato smascherato a fine puntata, dopo uno spareggio con Soleluna.

La finale dello show slitta di una settimana – il 1 aprile – perché ‘Ci vuole un fiore’, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani non avrebbe convinto la Rai, che avrebbe deciso di ridurlo a una sola puntata.

