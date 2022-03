“È lui! Nessun dubbio”. Il Cantante Mascherato, Arisa svela l’identità di SoleLuna: l’indizio è chiaro

È un successo garantito. Alla sua terza edizione “Il Cantante Mascherato”, lo show condotto da Milly Carlucci in onda il venerdì sera su Rai1 si mantiene su buoni livelli di ascolto. La scorsa puntata, ad esempio, ha tenuto davanti alla tv 3 milioni e 598mila telespettatori (15,23% di share) nella presentazione e 2 milioni e 970mila spettatori (17,59%) nel programma. Battuta la fiction di Canale5 “Più forti del destino” con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods (2,3 milioni e 12,1%).

Come sapranno i tanti affezionati del celebrity show dietro ogni maschera si cela un personaggio famoso. Ebbene fino ad ora sono stati eliminati la Medusa, che era Bianca Guaccero, e poi nell’ultimo appuntamento il Drago, ovvero Simone Di Pasquale. Fuori anche Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli), Pesciolino rosso (Vladimir Luxuria). Ma chi si nasconde dietro SoleLuna?





Intanto vi diamo gli indizi: “Io in vita mia non ho portato nessuna maschera, la maschera che porto adesso mi dà molta energia perché ho il sole. Il sole per me è tutto, non posso farne a meno, la Luna rappresenta l’incontro amoroso con il Sole. Mia madre non mi ha mai spinto, ha sempre voluto che andassi sempre più in là. Dove sono cresciuto lo spazio mi è sempre andato stretto. Ho osato dove nessuno ha avuto il coraggio di osare, è stata la fortuna della mia vita”.

Francesco Facchinetti ha provato ad indovinare e ha affermato che dietro la maschera di SoleLuna si nasconde il Divino Oltelma. Ma ci sono altre teorie al riguardo. Per Arisa, invece, il vip in questione è nientedimeno che il paroliere Cristiano Malgioglio. E questa ipotesi è sostenuta anche da numerosi telespettatori. Anche Caterina Balivo ha detto la sua: per lei SoleLuna è l’imitatore Antonio Mezzancella. Avrà indovinato?

In attesa della nuova puntata che va in onda stasera, venerdì 25 marzo, alle 21 e 25 su Rai1, ecco gli altri indizi dati dal personaggio misterioso che indossa la maschera di SoleLuna: “Mi sento sempre più avanti degli altri, perché ho osato. La maschera che porto adesso mi da molta energia. Sono un istrione”. Allora avete indovinato chi è?

“Ho visto chi c’è sotto”. Il Cantante Mascherato, Facchinetti svela l’identità di SoleLuna: l’annuncio in diretta