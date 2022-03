“Ho visto chi c’è sotto”. Il Cantante Mascherato, Facchinetti svela l’identità di SoleLuna: l’annuncio in diretta

Il Cantante Mascherato, la verità sul ‘caso’ SoleLuna. Dall’inizio del programma ad oggi sono state tante le voci che correvano sulle identità nascoste sotto le maschere. Supposizioni fatte sul ‘caso’ SoleLuna che però sono andate incontro a una conferma nel corso della quinta puntata della trasmissione con alla guida del timone una frizzante Milly Carlucci.

Non solo il caso dell’identità nascosta sotto la maschera di SoleLuna, ma anche quella della maschera di Medusa. Tra i concorrenti rimasti in gara, tutte le attenzioni nel corso della quinta puntata del programma hanno teso a concentrarsi su di loro, fino a ottenere finalmente una conferma.

Venerdì 18 marzo ci sono state altre due eliminazioni e adesso le maschere in gara sono sei: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, Soleluna e le due new entry Gatto e Pulcino. Poi finalmente l’identità nascosta sotto la maschera Medusa che ha confermato quanto supposto nel corso delle settimane: il volto della conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero.





Ma i riflettori non restano che accesi anche su SoleLuna. Scartata una delle ipotesi avanzate fino ad ora: sotto quella maschera non si nasconde il volto di Massimo Lopez. A tentare di dare una risposta è stato Facchinetti: “Sono sicuro di aver visto dietro quella maschera Massimo Lopez”, ma la risposta non era quella corretta.

Lo slittamento del programma di Milly Carlucci che andrà incontro alla seconda semifinale fino al mese di aprile, quando finalmente verrà decretato il nome del vincitore, darà modo al pubblico e ai partecipanti al gioco di continuare a capire chi davvero si nasconde sotto la maschera di SoleLuna. E quando si scoprirà sarà una vera sorpresa.