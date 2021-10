Al GF Vip 6 ha iniziato a emergere anche Sophie Codegoni. In questi ultimi giorni la ex tronista di UeD è finita spesso al centro dell’attenzione. Intanto per l’avvicinamento a Gianmaria Antinolfi con cui, parole sue, c’è una forte attrazione fisica anche se sono solo amici nella Casa. Un avvicinamento, questo tra Sophie Codegoni e Gianmaria, che ha portato alla lite con Soleil Sorge. In diretta, nel corso dell’ultima puntata andata in onda del GF Vip 6, l’ex UeD ha accusato Soleil Sorge di essere gelosa del suo rapporto con l’imprenditore partenopeo.

In diretta i tre hanno avuto modo di avere un forte confronto, durante il quale non sono mancate frecciatine velenose. Poi il capito Matteo Ranieri. Sophie Codegoni ha svelato nella Casa come è stata lasciata dal corteggiatore che aveva scelto a UeD e con cui è durata poco. “Quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa”, ha raccontato ad Alex Belli, che la guardava incredulo.

Sophie Codegoni, spoiler sulla nuova concorrente del GF Vip 6

“Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’”. “Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”, ha concluso Sophie Codegoni al GF Vip 6.





Il pubblico del GF Vip 6 ora si chiede se tra i due ex ci sarà presto un faccia a faccia, viste le dichiarazioni di lei. Ma nel frattempo c’è un’altra questione più urgente da risolvere per i fan. Come svelano alcuni utenti su Twitter e come riporta anche Blogtivvu, sembrerebbe che Sophie Codegoni abbia spoilerato il nome di una nuova possibile concorrente del GF Vip 6.

Nelle scorse ora, infatti, Sophie Codegoni avrebbe affermato di conoscere una nuova possibile vippona di Alfonso Signorini e, ovviamente, gli altri inquilini le hanno subito chiesto di chi si trattasse.“L’ex di Chiofalo”, ha risposto l’ex UeD, sempre stando a quanto si legge su Twitter. Altra “prova” dell’ingresso al GF Vip 6 di Antonella Fiordelisi, la storia ripostata dall’influencer Roberta Carluccio: “Prima che ‘sparisci’”, le ha scritto dopo averle chiesto di rivedersi il prima possibile.