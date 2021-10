Nuovo colpo di scena sul GF Vip 6′ e riguarda la concorrente Soleil Sorge. A parlare in queste ore è stata sua madre Wendy Kay e ciò che ha rivelato è destinato ad aprire incredibili discussioni. Da non escludere che ne possa parlare Alfonso Signorini nella prossima puntata in diretta del reality show, anche perché ha rilasciato un’intervista proprio al settimanale ‘Chi’, diretto dal padrone di casa del programma di Canale 5. Dichiarazioni bomba che hanno coinvolto un concorrente della Casa.

Nelle scorse ore si è infuriata con Soleil Sorge la coinquilina Raffaella Fico: “Io mi sono spaventata molto, anche a Katia è andato il gelato addosso. Se si spaccava ci facciamo male, ragazzi. Non l’ha appoggiato, l’ha tirato. Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Immagina se si spaccava in faccia a noi. Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo. Lei ha detto lo ha appoggiato, ma lo ha lanciato. Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutta”, ha concluso.

La mamma di Soleil Sorge ha dunque riferito a ‘Chi’: “L’ho conosciuto, una volta è passato da Roma a lasciarmi Simba, il cagnolino di Soleil. E da lì ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil tanto che, a un certo punto, l’ho dovuto bloccare. Lui così ha continuato a scrivermi su Instagram. Mia figlia aveva paura di trovarselo ovunque, se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve accettarlo. Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti”.





Poi Wendy Kay ha voluto aggiungere ancora su Gianmaria: “Ora è passato da Soleil a Greta”. Poi la signora ha voluto dare un parere sulla figlia Soleil Sorge in tema di amore: “Aldo è troppo grande, Alex è una bandiera al vento anche se è molto carino e amichevole con lei, ma finisce lì. Nicola? Lui cerca un appiglio emotivo lì dentro, è una persona sensibile e Soleil offre sempre supporto a chi è fragile”. Non sembra dunque convinta che qualche uomo possa essere quello giusto per la gieffina.

Soleil Sorge ha attaccato frontalmente Aldo Montano dopo l’ultima puntata, accusandolo di essere “un gran maleducato”. L’influencer non ne può davvero più ed è sbottata: “Dice spesso e volentieri parolacce, si comporta in maniera assurda. Fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia prima. Sono forse cose stupide, ma si permette di fare cose del genere”.