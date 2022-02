Soleil Sorge è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sempre al centro della discussione per via del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa parlare molto di sé. Nelle ultime ore ha anche dato consigli a Jessica Selassiè per conquistare Barù Gaetani. Infatti la principessa è molto interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca, ma tra loro non scocca la scintilla.

“Dimostrati meno interessata” cominciano così i consigli di Soleil a Jessica. “Fai come se non ci fosse nulla, come se foste solo amici, ignoralo. Deve pensare che non ti frega niente di lui però poi tu lo devi sedurre… Per te può essere un divertimento e una pratica questa ma se poi vedi che non va, non devi essere tu a pregare o a conquistare una persona”, spiega l’influencer. “Un po’ per timidezza e un po’ per disinteresse nell’avere una cosa qui magari si trattiene” continua convinta che la presenza delle telecamere lo freni. “Se vedi che non va non devi essere tu a pregarlo o a cercare di conquistare una persona”, conclude Soleil Sorge.

Al di fuori del GF Vip 6, in molti si fanno delle domande sul fidanzato di Soleil Sorge. L’influencer ha ribadito anche nell’ultima puntata a precisa domanda di Alfonso Signorini che questo ragazzo esiste. “Ma esiste davvero il tuo fidanzato?” “Assolutamente Sì”, ha replicato la vippona. Il settimanale Chi, di cui Signorini è il direttore, sta cercando di andare in profondità in questa vicenda. “Nella casa del GfVip Soleil si è dichiarata fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, ma dallo scorso settembre, di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero? Intanto, amici intimi della Sorge dicono che la sua ultima frequentazione portava il nome di Giuseppe De Falco. Qual è la verità?”.





Più volte dal suo ingresso nella casa del GfVip, Soleil Sorge ha detto di avere un fidanzato che l’aspetta fuori da Cinecittà, un tal Carlo. Il settimanale Chi riporta che gli amici dell’influencer parlano di un ragazzo di nome Giuseppe De Falco. Insomma c’è mistero rispetto a questa persona. Ad insospettire di più è il fatto che quest’uomo non si sia mai fatto avanti in questi mesi. Anche perché i momenti per farlo sarebbero stati diversi.

E invece non ci sono state ospitate né interviste. Altro elemento che fa riflettere riguarda il fatto che in tutto questo tempo al GF Vip Soleil Sorge ha incontrato amici, parenti e anche il suo amato cagnolino, la sua vita è stata scandagliata a fondo, ma di questo fidanzato non c’è traccia. L’unica eccezione riguarda tre aerei che hanno volato sopra Cinecittà con dei messaggi, secondo Soleil, mandati dal misterioso fidanzato.