Grande Fratello Vip 6, riflettori accesi sul gieffino a rischio permanenza e per motivi che sembrano esulare dalla sua volontà o dalle più recenti dinamiche sulla vita sentimentale all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco di chi stiamo parlando.

Un legame, quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che sembra vacillare, poi le affermazioni di mamma Patrizia. Insomma, per Nicola Pisu il periodo non sembra essere dei migliori. Un piccolo incidente di percorso, inoltre, rende tutto ancora più difficile. Si sa che il cuore di mamma tende a non sbagliarsi. Di recente, Patrizia Mirigliani, sulle pagine di Nuovo Tv, ha dichiarato: “Secondo me Miriana non è la donna giusta per mio figlio Nicola. Non li vedo in sintonia, ma non ho nulla contro di lei”.

Riflettori accesi, dunque, su Nicola Pisu, combattuto forse tra la testa e il cuore. Miriana Trevisan o la principessa di casa? E continua l’affondo da parte di mamma Patrizia attraverso un post su Instagram: “Mentre Nicola presumibilmente ha una rottura del coccige, c’è qualcuna che continua a prenderlo in giro. Assurdo!!!”.





Infatti a complicarsi non sembrano essere solo le vicende sentimentali, ma anche questo piccolo incidente di percorso, la rottura del coccige, che sembrerebbe mettere a serio rischio la permanenza in casa di Nicola. Al contempo sul social un utente fa notare a mamma Patrizia: “Qualcuna? Prima di lanciare il sasso e colpire a caso, farebbe bene a dire il nome. Non sarebbe meglio lasciare questo ragazzo cavarsela da solo invece che trattarlo come un bimbo incapace?”.

E mentre la brutta caduta e la presunta rottura del coccige potrebbe mettere a serio rischio la permanenza in casa del gieffino, lo stesso a fronte delle più recenti vicende sentimentali, ha voluto precisare: “Devo sciogliermi ed essere me stesso. Le persone che mi conoscono fuori sanno che ho i miei tempi e sono così”, afferma Nicola senza filtri.