Lutto per Manila Nazzaro, lei è al GF Vip e non sa ancora niente. L’annuncio: “Purtroppo è morto”

Manila Nazzaro è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Incoronata Miss Italia nel 1999, già lo scorso anno fa aveva partecipato insieme al compagno Lorenzo Amoruso (dirigente sportivo ed ex calciatore) Temptation Island Vip e quest’anno ha deciso di mettersi alla prova partecipando al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella casa Manila Nazzaro ha mostrato il suo lato forte e tenace, ma anche un lato tenero e fragile, come quando ha ricordato della difficoltà di avere un figlio dall’attuale compagno e l’interruzione di gravidanza avvenuta un anno fa. Proprio in questi giorni la concorrente ha ricordato quei difficili momenti e molti dei suoi compagni di avventura le sono stati vicini. Durante la puntata di lunedì 22 novembre Manila Nazzaro ha ricevuto l’immunità da Soleil Sorge, anche questa settimana più amata dal pubblico, e grazie al gesto dell’amica ha evitato di finire in nomination.

GF Vip 6, lutto per Manila Nazzaro

Ma mentre Manila Nazzaro vive la sua esperienza al GF Vip 6, martedì 23 novembre è arrivata la notizia della morte del suo ex agente, Mimmo Rollo. “Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta. Ieri sera ci ha lasciati. Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita”, ha scritto la moglie Lidia Morelli.





“Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso. Per gli amici che volessero salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 15,30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia”, si legge ancora nel post pubblicato sui social. Nato a Foggia, Mimmo Rollo era un talent scout, agente esclusivista di Miss Italia per la Puglia e proprietario dell’agenzia “Parole e Musica”.

Mimmo Rollo era un punto di riferimento per lo storico concorso di bellezza e grazie al suo lavoro ha scoperto numerose miss, contribuendo soprattutto alla vittoria dell’ambita fascia a Manila Nazzaro (nel 1999), unica miss pugliese della storia di Miss Italia.