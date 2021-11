La tensione al ‘GF Vip 6’ è palpabile anche dopo la puntata in diretta di lunedì 29 novembre. Ormai ci sono tante situazioni a rendere instabile l’atmosfera, in particolare ad esempio il comportamento di Lulù Selassié, che ha fatto infuriare più di una volta anche lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Ma stavolta la protagonista di una dinamica è stata Manila Nazzaro, che si è scagliata contro alcune concorrenti del reality show di Canale 5. Con parole destinate a creare una marea di polemiche.

Prima di riferirvi nel dettagli le dure affermazioni di Manila Nazzaro, vi riferiamo di un’altra vicenda che sta provocando timori nella produzione. Infatti, Carmen Russo ha spiegato di voler lasciare la casa senza proseguire oltre per trascorrere il Natale e il Capodanno insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria: “Probabilmente annunceranno presto l’allungamento. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Tre mesi sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due”.

Dopo l’appuntamento con il ‘GF Vip 6’, coloro che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 si sono accorti di una dichiarazione molto forte di Manila Nazzaro nei confronti di alcune coinquiline. Ne ha parlato apertamente con altri due compagni di avventura, ovvero Francesca Cipriani e Manuel Bortuzzo. Infatti, ha svelato un retroscena finora rimasto segreto su un suo dialogo avuto nella Casa più spiata d’Italia. E venerdì 3 dicembre non sono da escludere ulteriori polemiche dentro e fuori la stessa.





Manila Nazzaro se l’è presa con le principesse Selassié. Parlando quindi con Bortuzzo e la Cipriani, ha affermato: “Io ho chiuso il discorso dicendo: intanto vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”. Non ha ritenuto Clarissa, Lulù e Jessica dei personaggi famosi e lo ha detto chiaramente anche in questa occasione.

Con Clarissa Selassié Manila Nazzaro aveva avuto un litigio alcuni giorni fa. Clarissa non si era lasciata sopraffare dalla gieffina e, quindi, aveva subito ribadito: “Io a 19 anni mi sento una donna formata. Il mio carattere sarà questo per tutta la vita”. Secca la risposta di Manila Nazzaro. “Se volete il consiglio prendetelo altrimenti non vi dico più niente. Ogni volta prendete le cose sul personale”.