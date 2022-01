I concorrenti del GF Vip 6 non ne possono più del triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più, credo che anche il pubblico italiano non ce la faccia più. Poi, quando vedo una donna smarrita e ferita in Casa, dico anche no, basta”, ha detto la scorsa settimana Barù al termine del blocco dedicato ai tre.

In passato il nipote di Costantino della Gherardesca aveva criticato la scelta di Delia Duran di entrare nella casa del GF Vip 6 dopo la squalifica del marito. “Ma non era meglio andare tipo in una spa in Svizzera con dei medici buoni che ti parlavano, che facevi delle cure rilassanti, magari, o fare un viaggio?”, aveva chiesto a Delia durante una chiacchierata sul divano.

GF Vip 6, Lulù Selassiè stanca del trio Alex-Delia-Soleil

Infastidita dai continui blocchi dedicati al triangolo anche Lulù Selassiè: “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più.





Lo sfogo è proseguito: “Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più. Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto”.

Lulu che pensa la stessa cosa che pensiamo noi 😂😂 al primo blocco non possiamo stare in camera o in cucina e poi dopo arriviamo?? #gfvip #fairylu January 26, 2022

“Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, amo direi che è palese che abbiano fatto questo”. Come si suol dire, il troppo è stroppia e anche per Lulù Selassié la misura è ormai colma.