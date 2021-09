Al GF Vip 6 già i primi baci. L’intesa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié era evidente già dai primissimi giorni nella Casa e, dopo le coccole in piscina, nelle ultime ore i due concorrenti si sono scambiati dolci baci appassionati, i primi di questa edizione, rubati sotto le lenzuola. “Mi dà serenità, sicurezza, non ci sono tante persone simili come lui”, dice la principessa senza nascondere l’emozione in diretta, durante la quarta puntata del GF Vip 6 andata in onda venerdì 24 settembre 2021.

Manuel Bortuzzo, invece, per il momento preferisce non esporsi più di tanto sui suoi sentimenti verso Lulù Selassié, ma ammette di aver instaurato una bella complicità con lei. Ma, come racconta il sito Biccy.it nella notte Nicola Pisu gli ha detto che potrebbe “testare la love boat con la tua Lulù“. La sua risposta? Ha spento gli entusiasmi del pubblico: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex (Belli ndr) non certo Lulú”.

GF Vip 6, la brutta gaffe in studio con Lulù Selassié

Tornando alla quarta diretta del GF Vip 6, tra le tante sorprese, confronti, liti e anche la prima eliminazione dal reality di Canale 5 (è uscito Tommaso Eletti con il 28% di preferenze, mentre il 72% ha salvato Davide Silvestri, ndr) anche uno scivolone in studio. Grosso scivolone. Venerdì sera hanno fatto il loro primo ingresso le cosiddette opinioniste pop, “prese direttamente dal divano di casa”, come aveva annunciato la scorsa puntata Alfonso Signorini.





Le due ‘Grandi Sorelle’ siedono infatti su un sofà e seguono le dinamiche della Casa da un grosso televisore con tanto di tubo catodico. Ma nemmeno il tempo di presentarsi bene al pubblico però, che le due signore milanesi si sono lasciate andare alla prima gaffe nei confronti di una gieffina: proprio Lulù Selassié. “Cosa ne pensate delle nostre tre princess?”, ha chiesto loro il conduttore del GF Vip 6.

Manuel sta consolando Lulú che sta piangendo perché le signore prima le hanno detto “sei brutta, sei truccata troppo” #gfvip posso dire che sono state veramente inopportune sia con lei che con Raffaella senza motivo e, soprattutto, non hanno fatto ridere nessuno? September 24, 2021

*Lulù piange per l’opinionista che le ha detto brutta*



Giucas: Non piangere, quella è satira, non sei brutta.

Sai quante volte hanno detto a me che son brutto?



Giucas ti amo #GFVIP pic.twitter.com/KWA9yS3OXr September 25, 2021

“Mamma quanto è brutta quella lì”, si è lasciata scappare una delle due opinioniste, probabilmente ignara che il microfono fosse acceso o convinta di non essere ascoltata nella Casa. Lulù Selassié ha sentito eccome e ha sgranato gli occhi. “Ma guarda che ti sentono”, ha aggiunto subito la seconda, nuova opinionista del GF Vip 6. E l’autrice di questa uscita decisamente infelice, provando a rimediare: ”Volevo dire che con tutto quel trucco sul viso sono brutte, struccate sono molto più belle”. Ma come si legge su Twitter, più tardi Lulù Selassié ha anche pianto per quella frase.