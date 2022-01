La scorsa settimana i concorrenti del GF Vip 6 sono stati puniti per la scarsa igiene all’interno della casa, che è costata ai coinquilini un calo del budget per la spesa settimanale. La produzione in più occasioni ha richiamato all’ordine i concorrenti, chiedendo loro di prestare maggiore attenzione alla pulizia ma questo non è servito.

Nella mattinata di martedì 28 dicembre, all’indomani della diretta, è arrivato il provvedimento. Così il budget per la spesa della settimana è stato ampiamente ridotto: “Per via della gestione e dell’ordine e pulizia della casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, fanno sì che il totale a vostra disposizione passi da 380 a 266 euro“.

GF Vip 6, lite per il cibo tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge

Per questo motivo le tensioni in casa sono sempre maggiori e le ultime a scontrarsi per il cibo sono state Lulù Selassié e Soleil Sorge, che pur di mangiare la sua parte ha deciso di nascondere del cibo e di scrivere un bigliettino da riporre nel cassetto del frigo. In veranda, Lulù commenta quanto accaduto e, in modo sarcastico, cerca di far capire che se fosse stata lei a fare una cosa del genere, di sicuro tutti l’avrebbero rimproverata.





A questo punto Soleil Sorge ha deciso di intervenire attaccando Lulù Selassié per aver nascosto altre volte del cibo: “Sei la prima che si nasconde le cose in camera” afferma. È proprio questa ad essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e tra le due si è presto scatenato un acceso scontro. Ma perché devi agitarti? Stai serena! Non c’è bisogno di inalberarsi per queste stron***. Non rompere il ca*** ed aggredisci le persone urlando. Pensi che la gente sta zitta se urli perché ha paura. Ma chi ti ha parlato? Ma che cazz* vuoi?

“Così parli a tua sorella e la tua famiglia. Riprenditi perché sei una grandissima maleducata!”, ha risposto Soleil Sorge. Per placare gli animi, Giacomo Urtis afferma: “Qui tutti nascondono le cose”, cercando di far capire che Soleil Sorge e Lulù Selassiè non sono state le uniche concorrenti ad aver nascosto del cibo all’interno della casa del GF Vip 6.