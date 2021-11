“Grande, grosso e cogl***”. GF Vip, lite furiosa e rissa sfiorata tra Aldo Montano e Alex Belli

Risveglio molto turbolento nella casa del GF Vip 6. Tutto è iniziato dopo la puntata andata in onda lunedì 1 novembre, quando Alfonso Signorini ha mostrato ad Aldo Montano un confessionale ‘choc’ di Alex Belli. Fin dai primi giorni nella casa, i due vip hanno instaurato un bellissimo rapporto ma nelle ultime ore qualcosa sembra essersi rotto.

Durante il party per Halloween Alex Belli si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti di Aldo Montano, che ha definito ipocrita e falso e lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato il video allo sportivo, che si è mostrato turbato e ferito dalle parole dell’attore.

GF Vip 6, lite tra Alex Belli e Aldo Montano

Questa mattina l’umore di Aldo Montano non era dei migliori e quando Alex Belli lo ha saluto con un “ciao man, come stai?” il campione non è riuscito a fingere spiegando a Belli di non volergli parlare. “Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia” ha risposto l’attore scatenando la reazione di Aldo Montano.





“Tu pensi di fare le cose così, poi vieni e mi dici ‘ciao grande’. Io non faccio le cose così”. “Non faccio recite” aggiunge, facendo emergere che, dal suo punto di vista, l’attore sia un doppiogiochista. “A me non sta bene, ma l’hai provocato te. Ti reputo veramente un cog*ione”. Alex Belli dice di non apprezzare tale situazione e gli dice: “Ecco, questo è l’Aldo che doveva venire fuori”.

Ah, anche Alex voleva fare a ceffoni aaaaaah come casca il vostro castello, come esplode la vostra incoerenza. Aldo impeccabile. #GFVIP pic.twitter.com/0MCMYO1Vy5 November 2, 2021

GRANDE GROSSO E COGLIONE



sto forse sognando sono in estasi #GFVIP pic.twitter.com/EYMmnxplFe November 2, 2021

8 minuti fa lite sfiorata tra i due ma io do ragione a Montano #GFvip pic.twitter.com/pF9jGeU3rb November 2, 2021

“Sei tu che mi hai attaccato” controbatte Aldo il quale non vuole affatto attribuire la colpa di questo acceso diverbio all’imprenditore. “Non accetto attacchi così”, gli dice in un duro faccia a faccia con tanto di contatto fisico. Lo sportivo si allontana ma dopo i due continuano a litigare, fino a quando Aldo gli dice “Grande, grosso e cogl***”. Gli altri vip cercano di calmare gli animi ma ormai sembra che tra i due la rottura sia insanabile.