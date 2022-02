“Ho tante voglie…”. GF Vip, incontro ravvicinato tra Jessica e Barù nella notte. Succede davanti a tutti

GF Vip 6, la risposta di Barù che spiazza tutti. Non sembra avere alcuna intenzione di perdere di vista la sua ‘preda’. Jessica Selassiè, felina, avanza ancora alla conquista del cuore del nipote di Costantino della Gherardesca ma i risulato sembrano rivelarsi un buco nell’acqua. Pare che le dichiarazioni siano diventate sempre più esplicite, peccato che dal canto suo Barù non sembra voler cedere. Una strategia per farsi desiderare? Dalle ultime vicende, il suo sembra essere un ‘no’ secco.

Un feeling evidente sotto gli occhi di tutti, ma per Barù il rapporto che lo lega alla gieffina sembra volersi fermare solo a questo. Un ennesimo confronto tra i due avvenuto durante la festa di Carnevale organizzata tra i concorrenti rimasti in gara, e un momento decisivo per il cuore di Jessica. Infatti se da un lato la gieffina ha fatto di tutto per avvicinarsi a Barù nel tentativo di baciarlo, il gieffino ha risposto con un due di picche.

Evidentemente la sintonia e l’affiatamento avranno portato Jessica a pensare che le speranze non fossero del tutto perse, un bilancio che però ha tradito le aspettative e che presto si è scontrato con la dura realtà: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici, la voglia di baciarti ce l’ho”. Pochi minuti per capire, a detta di Barù, che tra di loro non potrà esserci altro se non una splendida amicizia.





“E io ho tante voglie”, la risposta di Barù prima di dare il ‘colpo’ decisivo. Infatti entrando in un clima confidenziale con Soleil Sorge, il gieffino pare abbia rivelato la sua scelta definitiva: “Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme”.

E poi in ultimo: “Fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio”.