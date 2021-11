Non è un momento semplice per Alfonso Signorini al ‘GF Vip 6’. Mai come stavolta rischia di finire in un vortice da cui sarà difficile uscire fuori. Ovviamente nella prossima puntata di venerdì 19 novembre potrebbe intervenite pubblicamente per soffermarsi sulle varie critiche, che sta subendo da alcuni giorni. Non a caso sui social network si può parlare ormai di vera e propria rivolta nei confronti del conduttore del reality show. La sua presenza non è più gradita e si invoca il cambio del presentatore.

Nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia c’è stato un triste sfogo di Alex Belli, mentre si trovava a letto con Soleil Sorge: “Ma alla fine chi ca*** sono? Sono un attore di me*** che interpreta soap fatte male. Mi faceva male pensare che tutto era stato rovinato. Non riuscivo a non parlare con te durante la puntata, sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”. Ora è il direttore del settimanale ‘Chi’ ad essere stato travolto invece da una clamorosa bufera.

La situazione è degenerata soprattutto a causa di ciò che è successo lunedì 15 novembre in diretta televisiva. Alfonso Signorini ha preso posizione ufficiale, condannando “qualsiasi forma di aborto”. Ovviamente si sono sollevate innumerevoli polemiche per quelle dichiarazioni e anche personaggi del calibro di Valentina e Chiara Ferragni hanno censurato quelle sue parole. Inoltre, è arrivata anche una nota stampa di Endemol, che si è dissociata da quelle affermazioni proferite esclusivamente a titolo personale da lui.





Attraverso Twitter alcuni utenti hanno deciso di utilizzare un hashtag inequivocabile, che chiede con forza le dimissioni di Alfonso Signorini. In tanti vorrebbero quindi che ci fosse una sostituzione, anche se pare difficile che il conduttore possa andarsene autonomamente. A quel punto è stato chiesto a Mediaset di intervenire duramente e di mandarlo via. Ed è stato anche consigliato il nome del suo successore, ovvero quello di Barbara D’Urso. Senza comunque trascurare nemmeno la figura di Ilary Blasi.

Staremo a vedere come si evolverà questa vicenda, della quale Alfonso Signorini avrebbe voluto farne ovviamente a meno. Certo, adesso ogni sua dichiarazione sarà sicuramente sotto la lente di ingrandimento e anche i vertici del ‘GF Vip 6’ gli staranno col fiato sul collo. Difficile aspettarsi delle scuse, anche perché nelle scorse ore ha ribadito di aver espresso solo la sua opinione.