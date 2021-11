Durante la diretta dell’ultima puntata del GF Vip 6 ancora spazio alla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, arrivati a un punto di rottura dopo l’atteggiamento troppo possessivo della principessa nei confronti del nuotatore che, stanco di non avere un momento di tranquillità e relax nella casa, ha deciso di troncare il flirt promettendole comunque di restare amici.

In queste settimane i due hanno avuto un durissimo scontro, con un Manuel Bortuzzo furioso e Lulù in lacrime. Durante la clip mandata in onda durante la diretta, in cui si vedeva Manuel in atteggiamento molto affettuoso con Solei Sorge, Alfonso Signorini ha fatto una battuta alla principessa e per questo motivo è stato duramente attaccato sui social.

GF Vip 6, Alfonso Signorini prende in giro Lulù ed è polemica

“Adesso durante la diretta fa la favolosa e dopo va là a frignare”, ha detto il conduttore del GF Vip 6 dopo la messa in onda del video, ma in contemporanea su Twitter c’è stata una vera e propria pioggia di critiche. La frase pronunciata da Signorini, forse anche dopo lo scivolone sull’aborto della scorsa settimana, ha mandato in tilt la rete.





“Durante la diretta fa la favolosa e dopo va lì a frignare” il modo in cui l’elfo cerca sempre di schernire Lulù per scatenare una reazione in lei elogiando sempre Manuel mi ha stancata”, si legge su Twitter. E questo non è il solo messaggio indirizzato al conduttore del GF Vip 6, anche questa volta criticato per un comportamento non super partes nei confronti dei concorrenti del reality.

“Ancora non mi scende questo perculare continuamente Lulù nella situazione con Manuel prendendosi gioco delle sue fragilità, solo schifo”, scrive un altro telespettatore. E ancora: “Che spettacolo schifoso quello di Signorini verso #lulu perché riprende una scena verificatasi 2 mesi fare e soprattutto ripresa dal padre di Manuel in settimana per sbeffeggiare Lulú. Schifo!”. Su Twitter tanti i commenti di questo tenore e tante le critiche al conduttore, che spesso viene nominato dagli utenti del web con il nomignolo ‘elfo’.