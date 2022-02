San Valentino al GF Vip per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha organizzato una cena romantica per festeggiare il giorno degli innamorati e fare una bellissima sorpresa alla fidanzata.

Mentre lei era in camera distratta dagli altri compagni di avventura, Alessandro ha allestito in piscina un angolo romantico con palloncini, petali di rosa e tutti i dolci e le bibite preferite di Sophie, che alla vista del romantico angolo è rimasta senza parole. “Lo sai che non è da me e che non è da noi” ha detto Alessandro Basciano, sottolineando l’inusuale gesto: “Spero che apprezzerai ugualmente”.

“L’unica cosa che mi interessa è questa” ha detto ancora Alessandro prendendo in mano e leggendo la lettera che ha scritto per Sophie: “Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così. Senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola: quella parola chiamata destino”.





“Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te. Non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Ricorda che nel bene e nel male ti vorrò sempre, sei la mia vita. Ti amo” conclude Alessandro. Il momento di festa è stato interrotto da un piccolo incidente, mentre Basciano ha fatto cadere un contenitore di vetro con le caramelle e si è tagliato un dito ed è dovuto andare in confessionale per farsi medicare e fasciare il dito.

Poi la cena è proseguita e conclusa con un regalo di Alessandro, un album fotografico ancora da riempire e una scatola a forma di cuore con dentro tutte le loro foto più belle. Felice ed emozionata per l’inaspettata sorpresa, Sophie ha ringraziato il suo Alessandro con un lungo bacio. Dopo i diversi momenti di crisi vissuti dai due, Alessandro e Sophie sono riusciti a viversi un momento di tranquillità e relax lontani dal resto della casa.