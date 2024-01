Grande Fratello 2023, la protesta del pubblico. Il reality show di Alfonso Signorini è ormai abituato ad affrontare momenti in cui i fan del programma rivolgono richieste specifiche e mosse da motivi sorti da attenta osservazione dei fatti. Al pubblico non sfugge veramente nulla, proprio come è accaduto di recente a proposito di Federico Massaro e Letizia Petris. Cosa ha fatto sollevare il grido di protesta.

Il pubblico del Grande Fratello lo chiede espressamente. Basta pochissimo, un dettaglio anche, per scatenare la bufera. Nelle ultime ore infatti il pubblico da casa ha notato un atteggiamento preciso di Federico Massaro che nel giro di poco tempo è diventato un motivo di protesta.

Il pubblico del Grande Fratello lo chiede espressamente. Il dettaglio su Federico Massaro non passa inosservato (VIDEO)

Come ormai è noto a tutti, Federico Massaro è stato fin da subito attratto da Anita Olivieri. Peccato però che la concorrente non è andata oltre al rapporto di amicizia e dopo aver messo le cose in chiaro, i due hanno proseguito tranquillamente su una linea comune. Da lì in poi Massaro si è ritrovato spesso al centro di accese polemiche soprattutto in merito ad alcuni scontri come quello avuto con Perla Vatiero. Insomma, il concorrente è sempre stato ‘spiato’ nel corso della trasmissione e la caccia al dettaglio è rimasta sempre aperta.

E infatti nelle ultime ore ad attirare l’attenzione di molti sarebbe stato un gesto del gieffino mentre si trovava in camera da letto. Mentre Paolo e Garibaldi chiacchieravano, Federico ha cominciato a camminare verso Letizia. La gieffina era girata di spalle quindi non lo ha visto arrivare.

IO PRETENDO LA SQUALIFICA.

Sono in difficoltà io a vedere questo video, questi atteggiamenti fanno schifo e non è la prima volta. @GrandeFratello #GrandeFratello #paoleti pic.twitter.com/uzlizyUk4B — Gems (@TrashQueen01) January 23, 2024

I fan del programma a questo punto avrebbero notato che Massaro si sia appoggiato al lato B di Letizia con atteggiamento volgare. E ciò verrebbe spiegato anche dalla reazione di lei che si sarebbe poi scostata spingendolo per allontanarlo: “Questi atteggiamenti mi fanno schifo“, commenta qualcuno. E nel giro di poco c’è chi chiede dunque la squalifica del concorrente.