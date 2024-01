Al Grande Fratello c’è stata una meravigliosa sorpresa in diretta per Rebecca Staffelli. Infatti, sono arrivati in studio papà Valerio, mamma Matilde Zarcone e anche e soprattutto il suo fidanzato. E ora abbiamo scoperto chi è lui, decisamente non un volto sconosciuto al pubblico. La gioia dell’inviata social è stata totale, infatti non si sarebbe mai aspettata la loro presenza.

Quando i familiari della protagonista del Grande Fratello hanno fatto il loro ingresso, oltre alla reazione di Rebecca Staffelli, felice anche di essere al fianco del suo amato fidanzato, c’è stata quella di Alfonso verso Valerio Staffelli: “Non ci hai portato un tapiro, vero?”. E la ragazza ha ironizzato: “Piano piano vedrai”. E il papà ha ammesso di emozionarsi, quando vede la figlia in tv.

Leggi anche: “Varrese, lo so…”. Grande Fratello, Fiordaliso avvisa tutti dopo gli ultimi fatti: “Mica sono scema”





Grande Fratello, Rebecca Staffelli: ecco chi è il suo fidanzato

Il papà famoso dell’inviata social del Grande Fratello ha commentato: “Sono attonito perché non sono ancora abituato, è emozionante, sono lì a seguirla sì, porca miseria”. Tornando invece a Rebecca Staffelli e al suo fidanzato, lui è stato in passato un corteggiatore di Uomini e Donne. Parliamo precisamente della stagione televisiva 2015-2016.

Il partner di Rebecca si chiama Alessandro Basile ed è stato corteggiatore di UeD, quando sul trono c’era Rossella Intellicato. Sul ragazzo lei ha esclamato: “Tra noi c’è stato un colpo di fulmine“. Quindi, un amore nato immediatamente e che prosegue a gonfie vele. Al settimanale Chi ha aggiunto: “Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito”.

Grazie ad un amico in comune si sono conosciuti e mai più lasciati. Quando lui le ha chiesto il numero di cellulare, lei glielo ha sussurrato una sola volta e ha spiegato il motivo: “Solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte”. Lui se l’è ricordato e hanno iniziato a scriversi. Tra Rebecca e Alessandro ci sono 13 anni di differenza, ma sono pronti anche al matrimonio, sebbene non si conosca ancora la data ufficiale.