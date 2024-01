Dopo la diretta del Grande Fratello Fiordaliso ha deciso di parlare di Varrese e di smascherarlo ormai pubblicamente. Si è avvicinata a Stefano e gli ha raccontato cosa vuole farle Massimiliano. A proposito dell’appuntamento con Signorini, la cantante durante le nomination ha fatto il nome di Perla, convenendo con le motivazioni addotte anche da Beatrice.

Prima che nella casa del Grande Fratello Fiordaliso vomitasse tutto su Varrese, precedentemente la gieffina aveva detto su Perla: “La voto ma non perché ho paura. Per dirle che deve fare qualcosa in casa, poi è una di quelle con cui parlo di meno, è molto chiusa nel gruppo. Prendete questo programma più alla leggera, non si può più parlare, che pa***”.

Leggi anche: “Guardate cosa ha fatto davvero”. Grande Fratello, inchiodata Perla. Difende Greta in diretta, ma ecco la verità





Grande Fratello, Fiordaliso su Varrese: “So cosa vuole farmi”

E durante la diretta del Grande Fratello a subire la nomination è stata anche Fiordaliso. Varrese è stato colui che ha puntato maggiormente il dito contro la coinquilina: “Si è scagliata con veemenza contro Perla per la questione dei piatti”. Ma l’artista, parlandone appunto con Stefano, ha svelato invece quale sia secondo lei la vera ragione di questa nomination ai suoi danni.

Fiordaliso ha quindi esclamato su Max: “Ma io lo so il vero motivo per cui Max mi ha nominata eh, sai perché? Vuole stare nel team di Perla, ti pensi che sono scema? Sa che gli conviene per fuori“. Quindi, secondo la concorrente l’attore avrebbe messo in atto questa strategia per avere dei vantaggi personali, dato che la figura della Vatiero è sempre più forte.

la sarta ha servito e continuerà a farlo #grandefratello #fiordaliso pic.twitter.com/kg4xSCNbqW — anna || luzzi stan 🐆 (@bealuxz) January 24, 2024

Fiorda : “Ma io lo so il vero motivo per cui max mi ha nominata eh, sai perché? poi vuole stare nel team di perla, sa che gli conviene per fuori”



SARTA ESCI FUORI GLI ATTRIBUTI PERCHÉ SPACCHI🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/abB00akZ1h — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 24, 2024

C’è chi ha subito difeso Fiordaliso, prendendosela con Varrese, anche se non mancano ovviamente anche gli apprezzamenti per lui dai suoi fan. I prossimi giorni al GF si preannunciano incandescenti.