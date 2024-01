Al Grande Fratello brutta lite tra Beatrice Luzzi e Perla a causa della faccende domestiche. Lunedì l’attrice ha chiesto a Perla di lavare i piatti, ma la concorrente è andata su tutte le furie attaccando Beatrice e ammettendo che, a causa del nervoso aveva le mani che le tremavano. “Lei vuole dire a tutti quello che devono fare ma con me ha sbagliato. Tu più mi dici una cosa più io non la faccio”, ha detto Perla.

Perla ha poi precisato di essere sempre stata collaborativa nelle faccende domestiche tra le mura della casa di Cinecittà, quindi Beatrice non deve permettersi di dire che non ha mai fatto nulla. Ma la sua versione è stata smentita da alcuni concorrenti del Grande Fratello, tra questi Fiordaliso, che in diretta si è letteralmente infuriata.

L’occasione è stata la nomination. “Voto Perla, ma non perchè ho paura; è per dirle che deve fare qualcosa in più in Casa. Poi è una di quelle con cui parlo meno, è molto chiusa nel suo gruppo”, ha detto Fiordaliso. Perla ha cercato di giustificarsi, ma a questo punto la cantante si è alzata e innervosita dicendo a tutti che non è vero che Perla sia collaborativa in casa e che la stavano proteggendo solo per andare contro Beatrice.

Il pubblico del Grande Fratello, sempre attento alle dinamiche della casa, ha ripostato un video di Temptation Island in cui Mirko si lamentava di Perla proprio sulle faccende domestiche. “Perla fa l’1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello di approccio montale alle cose. Però perché ha avuto i genitori che erano così, che l’hanno sempre imboccata con il cucchiaino, l’hanno viziata, capito?”, aveva rivelato Mirko durante la sua partecipazione al reality delle tentazioni. Il video ha fatto il giro del web perché le parole di Mirko hanno di fatto confermato quanto detto da Beatrice durante la lite con Perla.

CHI È CHE HA RAGIONE? E PERCHÈ PROPRIO MADRE?#GrandeFratello pic.twitter.com/itJcSKjS4q — ansiaalnaturale (@chiamamienne) January 23, 2024

Tanti i commenti: “Ora capisco perfettamente Mirko! Povero lui ad averla sopportata per cinque anni”, “Ma poi la maleducazione e cafonaggine nel rispondere “eh sinceramente no non mi va ahahah” al “potresti aiutare a lavare i piatti” veramente vergognosa”, “La verità fa male, e la vera sua essenza esce fuori perché sa di essere aggressiva verbalmente e con i gesti, mi dispiace solo per i giovani che la seguono perché non hanno nulla da imparare”, si legge su Twitter.