Grande Fratello 2023, la sorpresa a Beatrice Luzzi. La concorrente è una delle più seguite e apprezzate dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. Di recente è tornata in gara dopo una breve pausa in seguito al doloroso lutto in famiglia che l’ha chiamata a stare accanto ai propri cari. E nelle ultime ore la gieffina ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Un piccola grande regalo che però non è stato gradito a tutti.

Un aereo vola sulla testa di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, qualcuno non reagisce bene. La concorrente è una delle presenze costanti al televoto eppure ha sempre superato la sfida restando in gara. Solo di recente in seguito al doloroso lutto in famiglia ha preso la decisione di abbandonare la casa, per poi fare ritorno.

Un aereo vola sulla testa di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, qualcuno non reagisce bene

Una concorrente dunque che sa come lasciare il segno, prova ne è l’affetto che i fan nutrono nei suoi riguardi. E prima o poi ci si aspettava che l’aereo recante un messaggio per lei volasse alto sulla sua testa e così è accaduto. Mentre i gieffini erano in giardino ecco planare l’aereo con la scritta: “I maxers con Max, l’Italia con Bea”.

Un gesto che ha reso felicissima la concorrente che ha iniziato a saltare dalla gioia. Peccato solo che non tutti hanno reagito molto bene. Stiamo parlando proprio di Garibaldi, che rientrato in cucina e raggiungendo Paolo Masella, non ha fatto altro che ripetere scuotendo la testa in segno di disapprovazione: “Non capisco proprio come faccia l’Italia a essere dalla sua parte…”.

I commenti degli utenti su Twitter non hanno tardato ad arrivare: “Mamma mia come rosica questo… sono così felice per Bea!”, “Perché lui non lo sa, ma l’Italia è un paese di cultura, genialità e letteratura. E nessuno che abbia superato le medie potrebbe mai plaudire a menti piccole come quelle che hanno trovato quest’anno” e ancora: “La sua invidia è la cosa più bella che ho visto oggi“.