Adesso l’abbiamo definitivamente scoperto. Al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha un interesse per un concorrente e, se in un primo momento era stata più vaga, successivamente ha fatto nome e cognome di colui che potrebbe averle fatto perdere la testa. Si è complimentata con lui davanti ad un altro coinquilino e non sappiamo se ci saranno delle reazioni da parte di chi è stato tirato in ballo. Ma anche in questa occasione non sono mancate pure le polemiche.

Quando nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha ammesso il suo interesse verso questo concorrente, il primo a sbottare è stato Massimiliano Varrese. Tra i due attori non corre buon sangue dall’inizio, infatti anche nel corso dell’ultima puntata in diretta, lui l’ha ignorata completamente e ha praticamente rifiutato un abbraccio della donna. Ma vediamo insieme cosa ha dichiarato la gieffina durante questa sua confessione privata.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ammette interesse per un concorrente: chi è

Mentre al Grande Fratello Beatrice Luzzi stava dialogando con Ciro Petrone, ecco che si è lasciata sfuggire l’interesse per un concorrente, rivelando chi la attrae particolarmente. Questi sono stati i suoi complimenti nei confronti del giovane: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”. E il nome e il cognome sono stati una naturale conseguenza.

L’attrice ha adocchiato Giuseppe Garibaldi, che ritiene il più intrigante della casa. Ma Varrese, una volta saputo tutto, ha subito puntato il dito contro Beatrice: “Quella donna non fa nulla per nulla“. E quindi l’ipotesi di Massimiliano è che abbia voluto confidare questa cosa per farsi ben volere ancora di più dai telespettatori, dato che questa dinamica potrebbe favorire un maggiore gradimento per la sua persona.

Chissà se nella prossima puntata Alfonso Signorini chiederà a Beatrice Luzzi di esprimere il suo interesse direttamente nei confronti di Giuseppe Garibaldi. E ci sarebbe tanta curiosità anche per la reazione del coinquilino.