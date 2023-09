Grande Fratello, l’audio del confessionale mandato in onda. Ieri, lunedì 28 settembre, è andata in onda una puntata importante del reality di Canale 5. Al televoto c’erano Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Ebbene alla fine ad avere la meglio è stata proprio Beatrice che non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciata agli altri concorrenti.

“Il pubblico da casa vede tutto – ha commentato l’attrice – e sa quello che succede. Forse allora non è come dite voi. Allora dovreste vergognarvi di avermi isolata, insultata e di dire continuamente che sono io la cattiva. Non sarà che avete voi una visione di me così deviata? Le persone da casa non sono folli, magari sono loro che interpretano le cose per come stanno”. Subito dopo la puntata come semprei concorrenti sono stati chiamati in confessionale per un commento a caldo. Quando è toccato ad Anita, tuttavia, la regia ha commesso una gaffe.

Anita in confessionale: la regia manda in onda l’audio

Contenuto del confessionale di Anita Olivieri è stato, tra l’altro, il rapporto conflittuale con Heidi Baci. Le due non riescono proprio ad andare d’accordo. Mentre le telecamere riprendevano alcuni inquilini la regia ha mandato in onda l’audio del confessionale di Anita: “Voi ogni volta mi mandate Heidi di là così io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro…”.

Probabilmente si è trattato di una gaffe da parte della regia, ma subito sono piovuti i commenti del pubblico: “Tutto falso – scrive un utente – Questo lo dimostra. “Posso parlare con te come posso parlare con lei” Vede Heidi arrivare e se ne va. Lei preferisce parlare dietro per assicurarsi la clip in puntata”. Fatto sta che era stata proprio Anita a fare quella battuta su Heidi che non è piaciuta a molti.

Si sente un pezzo di confessionale di Anita che dice “Voi mi mandate sempre Heidi di lá cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta lo so è il vostro lavoro" lei adesso non sa come rimediare alle cessate dette su Heidi 😂#grandefratello #gf pic.twitter.com/wldXEfVVJy — Soqquadro (@gicarestik2) September 28, 2023

Parlando con gli altri inquilini in sostanza Anita ha affermato che Heidi potenzialmente potrebbe iniziare una relazione con tutti gli uomini della Casa. Anche in questo caso i telespettatori non l’hanno perdonata: “Anita ci insegna la solidarietà femminile esclamando che Heidi si farebbe tutti gli uomini della casa” ha commentato un’utente. Un altro ha scritto: “Per chi dice che stava scherzando, non so voi ma lo scherzo si fa con la persona in questione davanti, voglio vedere se direbbe la stessa battuta con Heidi presente”.

