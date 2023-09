GF 8, ecco perché entra Letizia Petris: la scoperta clamorosa sulla concorrente. Lo sappiamo bene, questo nome non è ancora ‘famoso’ ma siamo certi che farà molto parlare di sé. Parliamo di una delle tre concorrenti “nip” che a brevissimo entreranno nella Casa del Grande Fratello che prenderà il largo l’11 settembre. La rete sempre la stessa: Canale 5 ovviamente. E altrettanto chiaramente, l’ufficio stampa del programma fa intendere che anche i personaggi poco noti, in realtà sono destinati a creare non poco scompiglio.

Probabilmente sarà anche il caso di Letizia Petris, che in queste ultime ore sta facendo parlare tutti per via di una deriva alquanto trash pizzicata sui suoi profili social. È successo che in queste ultime ore infatti, è spuntato un filmato proprio con la Petris che “metterebbe un po’ in discussione la linea anti trash” del reality. Parliamo chiaramente delle linee guide invocate a gran voce da Pier Silvio Berlusconi e che ora con questo fatto sarebbero messe decisamente in discussione.





Ma di cosa parliamo in pratica? “Se fossi single ti bomberei. Da fidanzata non lo farei mai”, dice a gran voce Letizia durante una live con un creator dal nome “remagio”, che risponde: “Perché mi bomberesti? Se vuoi lo dico. Pensi che io abbia il ca…o gigante”. Chiaramente, questo scambio di battute, adesso, sta facendo il giro del web. Secondo alcuni rumors sempre social, Letizia Petris sarebbe anche fidanzata, ma sempre in cerca di popolarità.

E Letizia Petris, non sarà di certo l’unica ‘nip’ di questa edizione. Il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha infatti annunciato tutti gli altri, vip e non: “Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia”.

Poi dice il direttore: “E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei”. E poi lei, Letizia Petris, una giovane fotografa di 24 anni originaria di Riccione, laureata in Digital Communication. Il suo profilo Instagram, @letipetris_, conta oltre 15.000 follower, tra cui Giordano Mazzocchi, Luca Vetrone e Giorgia Soleri (l’ex di Damiano dei Maneskin).

