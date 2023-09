Riccardo Guarnieri è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Da anni in trasmissione, sembrava aver trovato l’anima gemella in Ida Platano, altro ormai ex personaggio di spicco del dating show di Maria De Filippi. Insieme avevano anche partecipato a Temptation Island e dopo una lunga serie di scontri e tira e molla erano arrivati a un passo dal matrimonio, con tanto di proposta poi rifiutata da parte del cavaliere tarantino.

La scorsa stagione, poi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che per la cronaca ha avuto una storia anche con Roberta Di Padua, sembravano volersi dare l’ennesima chance ma alla fine è tutto svanito. La dama bresciana ha poi incontrato Alessandro Vicinanza con cui ora è a un passo dalla convivenza. Riccardo è rimasto in studio e conosciuto altre dame, ma alla fine del programma risultava ancora single. E ora sembra sparito da quello studio che gli ha dato popolarità.

Leggi anche: “Visto con lei”. Riccardo Guarnieri, la romantica scoperta di fine estate. Non torna a UeD?





Riccardo Guarnieri fuori da UeD, “Cosa è successo davvero”

Le registrazioni di UeD sono riprese lo scorso 24 agosto con un piccolo giallo: Riccardo Guarnieri non si è ancora visto. Sulla sua strana assenza sono subito iniziate a circolare voci e segnalazioni. Come quelle arrivate a Deianira Marzano: avrebbe trovato l’anima gemella lontano dai riflettori.

La ragazza che starebbe frequentando sarebbe fisicamente diversa dalle dame frequentate nel programma di Maria De Filippi, hanno aggiunto gli utenti, e uno degli ultimi avvistamenti sarebbe freschissimo: risale a domenica 3 settembre nelle vie del centro di Monopoli. Ora un nuovo retroscena che arriva da Amedeo Venza.

Pare che il cavaliere tarantino sia assente nel dating show perché non avrebbe ricevuto l’invito da parte della redazione per tornare a cercare l’anima gemella: “Dicono che non abbia ricevuto l’invito per ritornare in trasmissione”. Dunque secondo l’esperto di gossip Riccardo Guarnieri sarebbe fingendo di avere una nuova fiamma in modo da “nascondere” il mancato invito da parte di Maria De Filippi. Sarà così? Va precisato che il diretto interessato non si è mai esposto sulla questione.