Riccardo Guarnieri si è fidanzato con lei. Lo abbiamo già raccontato, l’ex di Uomini e Donne non era presente alle nuove registrazioni del programma. E quello che prima si ipotizzava soltanto, adesso trova una prova reale in queste immagini. L’uomo infatti sembra aver trovato l’amore e anche una serenità fuori da quella che è la più grande lavatrice televisiva d’Italia. Sembra quindi che Riccardo Guarnieri si voglia, almeno per un po’ disintossicare da tutte quelle vicende.

>> “Sopravvive il 30%”. La confessione choc del volto di Canale 5 dopo malattia e ricovero

Già da tempo si rincorreva il rumor secondo il quale il pugliese fosse già innamorato di un’altra. C’è da dire poi, che per tutta l’estate, proprio su Riccardo Guarnieri si è detta la qualunque. In primis che non sarebbe più tornato a sedere tra i partecipanti di Uomini e Donne e proprio perché avrebbe trovato l’amore. E a questo punto la notizia troverebbe una conferma in un’immagine di Deianira Marzano, prontamente ripubblicata sui suoi social.





Riccardo Guarnieri si è fidanzato con lei?

La famosa web influencer seguitissima su Instagram, ha quindi postato questa foto di Riccardo Guarnieri in compagnia di una ragazza. I due sembrano molto intimi tra le vie di Monopoli, forse per una piccola gita romantica. E questa immagine non è l’unico gossip: è solo l’ennesima indiscrezione che va ad aggiungersi a quella arrivata pochi giorni fa a Isa & Chia.

Sul portale dicono che Riccardo Guarnieri sarebbe stato beccato in compagnia di una ragazza “giovane e bella, dai capelli lunghi, di colore biondo scuro”. E pure qui non sono mai arrivate conferme o smentite. Sembra proprio che Guarnieri sia davvero molto intenzionato a non commentare o far parlare di sé.

Non solo, sui social Riccardo Guarnieri ha caricato alcune storie: scorci della città, un ristorante per il pranzo. Tuttavia, ancora nessun accenno a un ipotetico ritorno a Uomini e Donne o ai tanti gossip sul suo conto. E come di consueto dobbiamo dirlo: questi sono pettegolezzi e in quanto tali devono esser presi con le pinze.

Leggi anche: “Arrestato”. L’attore in manette prima dell’evento pubblico. Sotto choc i fan che lo attendevano