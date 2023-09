Il giovane attore franco-spagnolo famoso per il suo ruolo nella serie di film iniziata con Colpa Mia (Culpables e sequel Culpa Tuya e Culpa Nostra su Prime Video), è stato arrestato arrestato ieri dalla polizia di stato. Sull’attore infatti pendeva un mandato di arresto internazionale con l’accusa di violenza sessuale. È stato arrestato a Venezia, dove era atteso perché vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation era stato invitato a una serie di eventi legati al cinema.

Dopo la notizia dell’arresto dell’attore L’organizzazione del Premio, il Filming Italy Best Movie Award,“ha sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venga accertata la natura dei fatti che lo riguardano e con la completa fiducia che la giustizia che farà il suo corso”.

Arrestato l’attore Gabriel Guevara

Il mandato di cattura, che ha portato al fermo, sarebbe stato emesso su richiesta delle autorità francesi. Alla fine del 2018, Gabriel Guevara ha fatto il suo debutto televisivo nel ruolo di Cristian Miralles Haro nella prima stagione di Skam España, l’adattamento spagnolo di Skam, una serie drammatica norvegese che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti.

L’attore Gabriel Guevara era arrivato a Venezia e sui social aveva raccontato il viaggio con diverse storie. Ora,’come si legge sul quotidiano La Nuova Venezia, si aspetta la convalida dell’arresto prima di procedere all’estradizione in Francia, sa dove è stato emesso il mandato di cattura. Ad accorgersi della sua assenza i fan che lo attendevano sul Red carpet dell’avvento a cui era stato invitato.



Il mandato di cattura che ha portato al fermo da parte della polizia italiana nei confronti di Gabriel Guevara, è stato emesso dalle autorità francesi. Dopo il debutto nella serie tv Skam, Gabriel Guevara ha recitato nella serie Paramount+ Bosé, e nel primo film originale sviluppato da Prime Video in Spagna, Tomorrow is today. Il grande successo è arrivato grazie alla serie di Prime È colpa mia.